Наталья Мосейчук показала фото из больницы: "каждая минута радости ускоряет выздоровление"

Сама площадка оснащена мини футбольным полем, инклюзивными каруселями и даже перекрестком для изучения ПДД с настоящим светофором и пешеходным знаками.

На огородике уже растет малина от певицы Тины Кароль, и цветет "остров покоя" из мяты и смородины.

"Я хочу, чтобы дети, после того как вернулись из больничных палат, говорили: "Ты знаешь, однажды я попал в больницу. Так вот, мы там сажали огород, срезали мяту, ели помидоры, собирали смородину". Не говорили о таблетках, лекарствах и капельницах. Это наша цель", - отметила Мосейчук.

В этом году в летней резиденции работали не только маленькие пациенты - ученики Школы Супергероев, но и учителя, родители и даже полицейский. Первый урожай клубники и земляники, гороха, перца, капусты, моркови, должны будут собрать уже в конце июня.

Наталья Мосейчук с маленькими пациентами Охматдета посадили клубнику в огороде при больнице (фото: пресс-служба "1+1")

Два раза в неделю здесь будут проводить уроки биологии, а заодно и следить за ростом растений и убирать сорняки.

Кроме Наталии Мосейчук, в благородном действе принимали участие ведущая "Твой День" Руслана Пысанка, ведущий "Сніданок.Вихідний" Александр Попов, а происходило все под "надзором" блогера-садовода, эксперта "Сніданок з 1+1" Антонины Лесик.

Наталья Мосейчук, Руслана Пысанка, Антонина Лесик и дети в Охматдете (фото: пресс-служба "1+1")

"Каждая минута радости продолжает этим детям жизнь и ускоряет выздоровление", - подчеркнула Руслана Пысанка.

Куратор проекта "Осуществи Мечту" Лидия Таран обратила внимание на важность, чтобы детям было максимально комфортно.

"Чтобы пространство напоминал им дом. Чтобы они чувствовали детство", - поделилась она мыслями.

Мосейчук в Охматдете также встретилась со школьницей Лизой, с которой познакомилась 4 года назад в педиатрическом отделении. Тогда девочка была прикована к постели и 2 года провела в корсете. Теперь уже ученица приехала в больницу на реабилитацию, и вместе с телеведущей высадила клубнику.

Наталья Мосейчук с пациентами Охматдет открыла летнюю площадку Школы Супергероев (фото: пресс-служба "1+1")

"Эта инициатива начиналась с маленького огородика, а сейчас выросла в большую резиденцию - образования и развлечений. Таких инициатив должно быть больше по всей стране", - рассказал председатель наблюдательного совета ОО Small heart with art Владимир Жовтяк.

Наталья Мосейчук вместе с коллегами-ведущими и пациентами Охматдета поработала в мини-огороде (фото: пресс-служба "1+1")