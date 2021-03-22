Наталья Мосейчук показала фото из больницы: "надо думать о будущем"

Как стало известно, это уже третий учебный класс Школы Супергероев в Охматдете в Киеве и восьмой по Украине.

В новом образовательном коворкинге могут заниматься учащиеся любого возраста. При создании класса команда вдохновлялась опытом коллег из Эстонии, где учителя в больницах преподают в мини-группах по 4 ребенка.

Наталья Мосейчук посетила Охматдет (фото: пресс-служба 1+1)

"Прошу правительство включиться и решить проблему финансирования, необходимости открытия школ при больницах. Этим классом мы хотим вдохновить общественных деятелей, врачей, учителей, госслужащих на то, чтобы такие образовательные коворкинги открывались во всех областях страны. Надо думать о детях и о будущем - они отблагодарят", - отметила Мосейчук во время открытия этой уникальной школы.

Наталья Мосейчук показала фото из больницы (фото: пресс-служба 1+1)

Теперь в новом классе можно организовать три формы занятий - индивидуальная, групповая и дистанционная, какую форму выбрать персонально рекомендует врач.

Когда ребенок заходит в такой класс, он может переключиться в один момент: настроиться на позитивный настрой, на хорошее самочувствие, на выздоровление, отвлечься от медицинских процедур.