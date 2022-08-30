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Наталья Могилевская приняла участие в психологических мастер-классах летнего лагеря Фонда Ахметова

Наталья Могилевская (фото: facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Сто детей, которые пострадали от войны, прошли психологическую реабилитацию и полноценно отдохнули во время двух недавних изменений в летнем лагере проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирное лето детям Украины".

Одно из главных нововведений второй смены: вместе с детьми отдыхали и проходили психологическую реабилитацию взрослые члены семьи, сообщает пресс-служба проекта.

Наталья Могилевская, певица, народная артистка Украины посетила вторую нынешнюю смену летнего лагеря. С первых дней полномасштабной войны певица занимается волонтерством: регулярно посещает госпитали, помогает домам престарелых и занимается детьми, лишенными родительской опеки. Наталья Могилевская приехала в лагерь с особой миссией.

"Мне очень приятно присоединиться к этой инициативе. У нас с Фондом Рината Ахметова один путь, одна надежда, одна любовь, одно стремление - сделать как можно больше именно для детей", - делится звезда.

Наталья охотно общалась и пела с детьми, приняла участие в мастер-классах по антистрессовых практик вместе с гостями летнего лагеря.

В лагере с посетителями работают опытные психологи, прошедшие обучение от Фонда по курсу "Травма войны". Они не только помогают здесь и сейчас, но и предоставляют детям и взрослым инструменты самопомощи, пользуясь которыми, человек может стабилизировать собственное психологическое состояние.

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Наталья Могилевская