Наталія Могилевська взяла участь у психологічних майстер-класах літнього табору Фонду Ахметова

Наталія Могилевська, співачка, народна артистка України відвідала другу цьогорічну зміну літнього табору. З перших днів повномасштабної війни співачка займається волонтерством: регулярно відвідує шпиталі, допомагає будинкам престарілих і опікується дітьми, позбавленими батьківського піклування. Наталія Могилевська приїхала до табору з особливою місією.

"Мені дуже приємно долучитися до цієї ініціативи. У нас із Фондом Ріната Ахметова один шлях, одна надія, одна любов, одне прагнення - зробити якомога більше саме для дітей", - ділиться зірка.

Наталія охоче спілкувалася та співала з дітьми, взяла участь у майстер-класах з антистресових практик разом із гостями літнього табору.

У таборі з відвідувачами працюють досвідчені психологи, які пройшли навчання від Фонду за курсом "Травма війни". Вони не лише допомагають тут і зараз, а й надають дітям та дорослим інструменти самодопомоги, користуючись якими, людина може стабілізувати власний психологічний стан.