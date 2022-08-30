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Наталія Могилевська взяла участь у психологічних майстер-класах літнього табору Фонду Ахметова

Наталья Могилевская (фото: facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Сто дітей, які постраждали від війни, пройшли психологічну реабілітацію та повноцінно відпочили під час двох цьогорічних змін у літньому таборі проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирне літо дітям України".

Одне із головних нововведень другої зміни: разом із дітьми відпочивали та проходили психологічну реабілітацію дорослі члени родини, повідомляє прес-служба проекту.

Наталія Могилевська, співачка, народна артистка України відвідала другу цьогорічну зміну літнього табору. З перших днів повномасштабної війни співачка займається волонтерством: регулярно відвідує шпиталі, допомагає будинкам престарілих і опікується дітьми, позбавленими батьківського піклування. Наталія Могилевська приїхала до табору з особливою місією.

"Мені дуже приємно долучитися до цієї ініціативи. У нас із Фондом Ріната Ахметова один шлях, одна надія, одна любов, одне прагнення - зробити якомога більше саме для дітей", - ділиться зірка.

Наталія охоче спілкувалася та співала з дітьми, взяла участь у майстер-класах з антистресових практик разом із гостями літнього табору.

У таборі з відвідувачами працюють досвідчені психологи, які пройшли навчання від Фонду за курсом "Травма війни". Вони не лише допомагають тут і зараз, а й надають дітям та дорослим інструменти самодопомоги, користуючись якими, людина може стабілізувати власний психологічний стан.

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Наталя Могилевська