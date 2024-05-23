Наталя Холоденко назвала 11 фраз, які треба негайно прибрати зі свого життя

Наталя Холоденко - відома українська психологиня, яка має широку аудиторію, що прислухається до неї та любить оригінальний контент жінки. Вона назвала 11 фраз, яких нам всім варто позбутися, адже вони псують життя.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис Наталії.
"Нічого собі". Лише вдумайтеся у цю фразу: "Ні-чо-го собі". Вона блокує добробут. Замініть її хоча б на "Вау" або "Круто".
"Це дорого". Це словосполучення ніби підкреслює, що ви не гідні нічого дорогого. Краще замінити його на "Зараз у мене інші пріоритети".
"Який жах". Слово "жах" навіює неприємні сни. Тож навіщо вам прокидатися від жаху?
"Так завжди". Ця фраза "пророкує" суцільні невдачі.
"Як усе набридло". Промовляючи ці слова, ви блокуєте нові можливості та відмовляєтеся від майбутнього.
"Немає за що". Це ні що інше, як знецінювання власних дій. Краще замініть на "Рада допомогти".
"Очі б мої не бачили". А чи замислювалися ви хоч раз над тим, що очі й справді можуть перестати бачити?
"Добре, де нас немає". Це пряма відмова від радощів життя. Говоріть краще "Добре там, де я".
"До смерті рада (втомилася)". Ці слова притягують негативну енергію. Тож краще сказати "Я дуже рада" чи "Я дуже втомилася".
"У мене немає часу". Це ніби запускає процес старіння. Замініть на "Я знаходжу час на все, що мені важливо".
"Спробую". Коли ви так говорите, це означає, що ви не впевнені у своїх можливостях та іншим людям важко на вас покластися. Краще скажіть "Зроблю максимум!".
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