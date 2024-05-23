Наталья Холоденко назвала 11 фраз, которые нужно немедленно убрать из своей жизни

Наталья Холоденко - известная украинская психологиня, которая имеет широкую аудиторию, которая прислушивается к ней и любит оригинальный контент женщины. Она назвала 11 фраз, от которых нам всем стоит избавиться, ведь они портят жизнь.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост Натальи.
"Ничего себе". Только вдумайтесь в эту фразу: "Ни-че-го себе". Она блокирует благосостояние. Замените ее хотя бы на "Вау" или "Круто".
"Это дорого". Это словосочетание как бы подчеркивает, что вы недостойны ничего дорогого. Лучше заменить его на "Сейчас у меня другие приоритеты".
"Какой кошмар". Слово "ужас" внушает неприятные сны. Зачем вам просыпаться от ужаса?
"Так всегда". Эта фраза "предсказывает" сплошные неудачи.
"Как все надоело". Выражая эти слова, вы блокируете новые возможности и отказываетесь от будущего.
"Не за что". Это не что иное, как обесценивание собственных действий. Лучше замените "Совет помочь".
"Глаза бы мои не видели". А задумывались ли вы хоть раз над тем, что глаза действительно могут перестать видеть?
"Хорошо, где нас нет". Это прямой отказ от радости жизни. Говорите лучше "Хорошо там, где я".
"До смерти совет (устал)". Эти слова притягивают отрицательную энергию. Так что лучше сказать "Я очень рада" или "Я очень устала".
"У меня нет времени". Это как бы запускает процесс старения. Замените "Я нахожу время на все, что мне важно".
"Попробую". Если вы так говорите, это означает, что вы не уверены в своих возможностях и другим людям трудно положиться на вас. Лучше скажите "Сделаю максимум!".
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