Наталья Холоденко назвала 11 фраз, которые нужно немедленно убрать из своей жизни

Наталья Холоденко - известная украинская психологиня, которая имеет широкую аудиторию, которая прислушивается к ней и любит оригинальный контент женщины. Она назвала 11 фраз, от которых нам всем стоит избавиться, ведь они портят жизнь.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -пост Натальи.

Фразы которых нужно избавиться от жизни от психолога Натальи Холоденко

Фраза 1

"Ничего себе". Только вдумайтесь в эту фразу: "Ни-че-го себе". Она блокирует благосостояние. Замените ее хотя бы на "Вау" или "Круто".

Фраза 2

"Это дорого". Это словосочетание как бы подчеркивает, что вы недостойны ничего дорогого. Лучше заменить его на "Сейчас у меня другие приоритеты".

Фраза 3

"Какой кошмар". Слово "ужас" внушает неприятные сны. Зачем вам просыпаться от ужаса?

Фраза 4

"Так всегда". Эта фраза "предсказывает" сплошные неудачи.

Фраза 5

"Как все надоело". Выражая эти слова, вы блокируете новые возможности и отказываетесь от будущего.

Фраза 6

"Не за что". Это не что иное, как обесценивание собственных действий. Лучше замените "Совет помочь".

Фраза 7

"Глаза бы мои не видели". А задумывались ли вы хоть раз над тем, что глаза действительно могут перестать видеть?

Фраза 8

"Хорошо, где нас нет". Это прямой отказ от радости жизни. Говорите лучше "Хорошо там, где я".

Фраза 9

"До смерти совет (устал)". Эти слова притягивают отрицательную энергию. Так что лучше сказать "Я очень рада" или "Я очень устала".

Фраза 10

"У меня нет времени". Это как бы запускает процесс старения. Замените "Я нахожу время на все, что мне важно".

Фраза 11

"Попробую". Если вы так говорите, это означает, что вы не уверены в своих возможностях и другим людям трудно положиться на вас. Лучше скажите "Сделаю максимум!".