Наталка Денисенко ошелешила сміливими фото в стилі "ню"

Акторка Наталка Денисенко "підірвала" мережу новими фото. Зірка серіалів поділилася сміливими кадрами в білизні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Денисенко.
Зірка приміряла великий білий капелюх та сітку-вуаль. Денисенко позувала перед камерою без "верху", прикриваючи груди руками.
Сміливі фото в стилі "ню" акторка прокоментувала так: "В останній день літа можу собі дозволити".
Денисенко оголилася перед камерами (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Акторка може похизуватися стрункими формами. Вона розповідала, що рідко займається спортом, проте стежить за харчуванням. Також Денисенко часто ділиться з фанами порадами щодо пошуку душевної рівноваги, адже це, вважає Наталка, найголовніше.
Денисенко підкорила мережу відвертими кадрами (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Під фото вже з'явилося чимало компліментів. Також сміливі кадри прокоментував чоловік акторки - Денис Фединчик, який нині захищає Україну на фронті.
"Та ти що", - написав він.
Інші ж коментатори "закидали" Денисенко схваленням. Вони пишуть:
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