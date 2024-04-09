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Наталі Портман показала загадкові фото з бібліотеки та поділилась списком улюблених книг

Наталі Портман (фото: instagram.com/natalieportman)
Автор: Юлія Любченко

Наталі Портман знялася для проєкту Dior Book Tote Club у національній бібліотеці Франції в Парижі, а також акторка поділилась своїм списком улюблених книг.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Наталі Портман показала незвичайні фото у бібліотеці 

Наталі постала у досить незвичній локації для фотографій - у бібліотеці. Багато хто навіть не уявляє собі, які кадри можуть вийти у такому місці, адже всі ми звикли, що бібліотеки - це щось тьмяне та сумне. Але насправді, вони можуть дивувати своїм дизайном та красою. 

Так, в одній з бібліотек Наталі знялась для проекту Dior Book Tote Club. Ця подія відбулась у Франції, а як ми знаємо, Франція сама по собі дуже красива країна. 

Наталі Портман показала цікаві фото у бібліотеці Франції (фото: instagram.com/natalieportman)

Тож, зірка фільмів та серіалів постала у досить простому та класичному образі - вона одягала темно-сині джинси моми, білу футболку та сірий кардиган, який робить образ більш елегантним та жіночним. 

Звісно, свій лук для проекту Наталі доповнила книгами та сумкою від Dior.

Також голлівудська зірка назвала список своїх улюблених книг, які радить прочитати й іншим, а саме: 

"Американські химери" - Тодд Гейнс

"Про фотографію" - Сьюзен Сонтаг

"Коли ми перестали розуміти світ" - Бенхамін Лабатут

"Неаполітанський квартет - Елена Ферранте

"Надія у темряві" - Ребекка Солніт.

Наталі Портман розповіла про свої улюблені книги (фото: instagram.com/natalieportman)

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