Натали Портман показала загадочные фото из библиотеки и поделилась списком любимых книг

Натали Портман показала необычные фото в библиотеке

Натали предстала в довольно необычной локации для фотографий - в библиотеке. Многие даже не представляют себе, какие кадры могут выйти в таком месте, ведь все мы привыкли, что библиотеки - это что-то тусклое и грустное. Но на самом деле они могут удивлять своим дизайном и красотой.

Так, в одной из библиотек Наталии снялась для проекта Dior Book Tote Club. Это событие произошло во Франции, а, как мы знаем, Франция сама по себе очень красивая страна.

Натали Портман показала интересные фото в библиотеке Франции (фото: instagram.com/natalieportman)

Звезда фильмов и сериалов появилась в довольно простом и классическом образе - она одевала темно-синие джинсы момы, белую футболку и серый кардиган, который делает образ более элегантным и женственным.

Естественно, свой лук для проекта Натали дополнила книгами и сумкой Dior.

Также голливудская звезда назвала список своих любимых книг, которые советует прочесть и другим, а именно:

"Американские химеры" -Тодд Гейнс

"О фотографии" - Сьюзен Сонтаг

"Когда мы перестали понимать мир" - Бенхамин Лабатут

"Неаполитанский квартет - Елена Ферранте

"Надежда во тьме" - Ребекка Солнит.

Натали Портман рассказала о своих любимых книгах (фото: instagram.com/natalieportman)