Настя з Уханя вийшла заміж за главу міграційної служби (фото)
Анастасія Зінченко і Максим Соколюк зіграли пишне весілля 29 серпня. Настя - та сама дівчина з Уханя, яка застрягла в Китаї на самому початку пандемії через свого песика. А Максим Соколюк - голова Державної міграційної служби.
Фотографії урочистого заходу Анастасія Зінченко показала на своїй сторінці в Instagram.
Офіційно пара розписалася в лютому 2021 року, але урочистий захід молодята перенесли на літо. Дату вони вибрали заздалегідь, ще восени. І у зв'язку з цією подією пара зробила собі однакові татуювання на руках.
А 29 серпня Анастасія Зінченко і Максим Соколюк зіграли весілля в ресторані Zafferano під Києвом.
"Приймаємо привітання. 29.08.2021", - написала Анастасія на своїй сторінці.
Наречена була в білій сукні з прозорими рукавами та невеликим шлейфом, а наречений – у світло-сірому костюмі.
Настя з Уханя вийшла заміж за главу міграційної служби Максима Соколюка (instagram.com/nastyazinchenkо)
У лютому 2020 року Максим Соколюк подзвонив дівчині в Китай, щоб допомогти їй розв'язати проблеми з евакуацією з Уханя. Він побачив, що Зінченко виявилася єдиною пасажиркою, яку не пустили в літак.
Після цього вони почали багато спілкуватися і Соколюк допоміг дівчині щасливо повернутися додому.
А після її повернення в Україну, у 42-річного Соколюка і 23-річної Зінченко зав'язався роман. Соколюк на той момент ще був одружений і виховував з дружиною двох дітей.
Через деякий час він пішов з сім'ї та подав на розлучення. А після цього він зробив пропозицію Анастасії.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Настя з Уханя і глава міграційної служби Максим Соколюк офіційно розписалися.