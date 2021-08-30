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Настя з Уханя вийшла заміж за главу міграційної служби (фото)

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Понеділок 30 серпня 2021 18:47
Настя з Уханя вийшла заміж за главу міграційної служби (фото) Фото: Настя Зінченко вийшла заміж за Максима Соколюка (instagram.com/nastyazinchenko)
Автор: Анна Шиканова

Анастасія Зінченко і Максим Соколюк зіграли пишне весілля 29 серпня. Настя - та сама дівчина з Уханя, яка застрягла в Китаї на самому початку пандемії через свого песика. А Максим Соколюк - голова Державної міграційної служби.

Фотографії урочистого заходу Анастасія Зінченко показала на своїй сторінці в Instagram.

Офіційно пара розписалася в лютому 2021 року, але урочистий захід молодята перенесли на літо. Дату вони вибрали заздалегідь, ще восени. І у зв'язку з цією подією пара зробила собі однакові татуювання на руках.

А 29 серпня Анастасія Зінченко і Максим Соколюк зіграли весілля в ресторані Zafferano під Києвом.

"Приймаємо привітання. 29.08.2021", - написала Анастасія на своїй сторінці.

Наречена була в білій сукні з прозорими рукавами та невеликим шлейфом, а наречений – у світло-сірому костюмі.

Настя з Уханя вийшла заміж за главу міграційної служби (фото)Настя з Уханя вийшла заміж за главу міграційної служби (фото)Настя з Уханя вийшла заміж за главу міграційної служби (фото)Настя з Уханя вийшла заміж за главу міграційної служби (фото)

Настя з Уханя вийшла заміж за главу міграційної служби Максима Соколюка (instagram.com/nastyazinchenkо)

У лютому 2020 року Максим Соколюк подзвонив дівчині в Китай, щоб допомогти їй розв'язати проблеми з евакуацією з Уханя. Він побачив, що Зінченко виявилася єдиною пасажиркою, яку не пустили в літак.

Після цього вони почали багато спілкуватися і Соколюк допоміг дівчині щасливо повернутися додому.

А після її повернення в Україну, у 42-річного Соколюка і 23-річної Зінченко зав'язався роман. Соколюк на той момент ще був одружений і виховував з дружиною двох дітей.

Через деякий час він пішов з сім'ї та подав на розлучення. А після цього він зробив пропозицію Анастасії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Настя з Уханя і глава міграційної служби Максим Соколюк офіційно розписалися.

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