Настя Цимбалару назвала топ-3 улюблені книги, які надихають її

Українська акторка, зірка серіалів і благодійниця на користь ЗСУ Анастасія Цимбалару назвала улюблені книги, які запали їй в серце.
Своїм списком топ-літературних творів Настя поділилася з РБК-Україна (проект Styler) за лаштунками зйомок шоу Нового каналу “єПитання".
Молодий письменник Маркус Гольдман прославився після випуску свого першого роману. Однак ніяк не може знайти натхнення для наступної книги. І тоді просить допомоги в наставника - одного з найвідоміших авторів сучасності Гаррі Квеберта.
Та отримує від нього не лише поради, а й кримінальну справу: Квеберта звинувачують у вбивстві 33-річної давності. Маркус збирається докопатися до правди й написати книгу саме про це.
Трилер описує захопливу історію подружжя Адама Райта й Амелії, які прожили разом 10 років. У пари є традиція: щороку обмінюватися подарунками, які символізують рік шлюбу. А ще жінка пише сентиментального і чесного листа чоловікові, хоч і не дозволяє прочитати його. Та на 10-ту річницю обидва розуміють, що в їхніх стосунках щось змінилося.
Подружжя вирішує поїхати в історичну каплицю на Шотландському нагірʼї. Чи врятує це їхній шлюб, якщо хтось із них бреше?
Події роману розгортаються в часи Другої світової війни в окупованій Франції. Вʼянн Моріак - сільська вчителька, чоловік якої пішов на війну, змушена виживати без їжі, грошей і ділити дах з ворогом. А її сестра Ізабель приєднується до руху спротиву. Вона стає невловимою провідницею, яка рятує десятки військових пілотів. І в кожної з них свій шлях і подвиг на цій війні.
“Усі ці книги - ну зовсім різні за стилістикою і тематикою. Тут є і детективна інтрига, і вічне кохання, і моменти, з яких ви точно зможете посміятися”, - зазначила Настя.
Нагадаємо, що Анастасія Цимбалару - це відома українська акторка театру і кіно. Вона знялася у таких фільмах і серіалах, як "Новорічна шкереберть", "Дільничний з ДВРЗ", "Папік-2", "Дівчата", "Вибір матері" та інших.
Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Анастасія була одружена з українським актором Григорієм Баклановим, який зіграв Лавріна у серіалі "Спіймати Кайдаша". У березні 2024 року пара оголосила про розлучення. Попри це, вони залишаються в добрих стосунках та продовжують спілкуватися.
Анастасія Цимбалару і Григорій Бакланов (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
З початком повномасштабної війни в Україні Анастасія активно займається волонтерством та допомогою ЗСУ. Вона стала однією з ініціаторок створення благодійної платформи ActLots, яка об'єднала понад 140 українських акторів для збору коштів на потреби армії.
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