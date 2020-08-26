Настя Каменских сняла свою Мими в новом клипе

Настя Каменских скоро выпустит новый клип (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских решила сделать свою собаку звездной клипа на песню "A huevo"

4 сентября состоится премьера нового клипа Насти Каменских на трек "A huevo", который войдет в первый испаноязычный альбом певицы.

Новая видеоработа артистки наполнена ярким разнообразием необычных персонажей, среди которых нашлось место и домашней любимице NK - собаке породы бишон фризе Мими.

"У Мими уже довольно приличный опыт работы на камеру, ведь она неоднократно появлялась в моем видеоблоге. Но если говорить о роли в клипе - это ее настоящий дебют. На съемочной площадке Мимуся вела себя как настоящий профессионал, обязательно зацените актерское мастерство моей любимицы 4 сентября в новом клипе", - отметила NK.

Настя Каменских сняла в клипе "A huevo" свою собачку Мими (фото: instagram.com/kamenskux)

"A Huevo" в переводе с мексиканского сленга значит "круто/офигенно", и это выражение всецело отражает настроение новом видео. В клипе NK на новом уровне соединит столь разные и в то же время колоритные украинскую и мексиканскую культуры, и в кадре появится много аутентичных элементов. Сама же певица предстанет перед зрителем в четырех невероятных образах. В песне звучат также фразы на украинском, что уже стало фишкой NK в треках на иностранных языках.

Напомним, что недавно Настя Каменских в коротком топе и велосипедах покорила стройными формами.

Также мы писали о том, что NK в облегающем комбинезоне призналась, без чего не может прожить и дня.