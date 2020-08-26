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Настя Каменських зняла свою Мімі в новому кліпі

Середа 26 серпня 2020 17:48
Настя Каменських зняла свою Мімі в новому кліпі
Настя Каменських скоро випустить новий кліп (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Дмитрий Войналович

Настя Каменських вирішила зробити свою собаку зіркою кліпу на пісню "A huevo"

4 вересня відбудеться прем'єра нового кліпу Насті Каменських на трек "A huevo", який увійде в перший іспаномовний альбом співачки.

Нова відеоробота артистки наповнена яскравим розмаїттям незвичайних персонажів, серед яких знайшлося місце і для домашньої улюблениці NK - собаки породи бішон фрізе Мімі.

"У Мімі вже досить солідний досвід роботи на камеру, адже вона неодноразово з'являлася в моєму відеоблозі. Але якщо говорити про роль в кліпі - це її справжній дебют. На знімальному майданчику Мімуся поводилася як справжній професіонал, обов'язково оцініть акторську майстерність моєї улюблениці 4 вересня в новому кліпі", - зазначила NK.

Настя Каменських зняла свою Мімі в новому кліпі

Настя Каменських зняла в кліпі "A huevo" свою собачку Мімі (фото: instagram.com/kamenskux)

"A Huevo" в перекладі з мексиканського сленгу означає "круто/офігенно", і цей вислів цілком відображає настрій нової відеороботи. У кліпі NK на новому рівні з'єднає такі різні і в той же час колоритні українську і мексиканську культури, і в кадрі з'явиться багато автентичних елементів. Сама ж співачка постане перед глядачем у 4 неймовірних образах. У пісні звучать також фрази українською, що вже стало фішкою NK у треках на іноземних мовах.

Нагадаємо, що нещодавно Настя Каменських в короткому топі і велосипедах підкорила стрункими формами.

Також ми писали про те, що NK в облягаючому комбінезоні зізналася, без чого не може прожити і дня.

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