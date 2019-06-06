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Настя Каменских сделала откровенное признание о беременности (видео)

STYLERПерсоны    06.06.2019 - 15:45
Настя Каменских сделала откровенное признание о беременности (видео)
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских ответила на вопрос, который в последнее время интересовал ее поклонников

Настя Каменских впервые прокомментировала слухи о своей беременности, которые начали активно распространяться после свадьбы с Потапом. Поклонники начали приписывать звезде интересное положение после того, как молодожены стали публиковать свои фото с медового месяца, который они провели в Турции. Недавно певица расставила все точки над "і", передает ТСН.

Первые же фото Насти в купальнике вызвали подозрения у поклонников. Почти сразу же после возвращения, певица вышла на сцену - она выступала на открытии столичного ночного клуба, где и прокомментировала слухи.

Настя Каменских сделала откровенное признание о беременности (видео)

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, Потап и Настя долгие годы скрывали свои отношения, пока не поженились 23 мая в элитном столичном ресторане. Сразу же после свадьбы они полетели на частном самолете в Турцию.

Вместе с собой Настя и Потап взяли еще двух подруг, что вызвало небывалое удивление у фанатов. Согласно предположениям комментаторов в соцсетях, девушек взяли с собой, чтобы те делали снимки молодоженов во время отдыха.

Настя Каменских сделала откровенное признание о беременности (видео)

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Разговоры о беременности Каменских не утихали в течение всего отдыха 32-летней Насти Каменских и 38-летнего Алексея Потапенко.

Во время своего выступления на сцене Настя наконец ответила на главный вопрос.

"Все уже пишут, что я беременна, но я не беременна. Я просто была в Турции и обожралась", - сказала Каменских.

Настя Каменских пела и танцевала в клубе до часу ночи.

Настя Каменских прокомментировала слухи о беременности (видео: YouTube/ТСН)

К слову, не только Настя не отказывала себе в излишествах во время отдыха. Потап признался, что тоже набрал несколько лишних килограммов в свадебном путешествии.

Напомним, ранее Андрей Данилко рассказал о том, как впервые познакомился с тогда еще только творческим дуэтом Каменских и Потапа, и о чем Настя рассказала ему по секрету.

Также сообщалось, что Потап за несколько дней до свадьбы заболел, и поэтому во время церемонии плохо себя чувствовал.

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