Настя Каменських, MONATIK і ще 5 артистів, які переклали свої хіти на українську

Після повномасштабного вторгнення більшість відомих українців почали спілкуватися рідною мовою. Крім того, деякі представники музичного шоу-бізнесу стали активно перекладати свої російськомовні хіти на українську. Навіть від нових альбомів, які були записані до 24 лютого, але не випущені, вони відмовилися.

Якісний контент рідною мовою створюється зірками щоденно, і це не може не тішити. Так, наприклад, днями співачка NK презентувала україномовну версію свого хіта "Это моя ночь", і отримав він нову назву - "Це є моя ніч".

"Українська мова - моя перша і рідна. Я спілкуюсь українською в сім’ї та з близькими, з дитинства любила співати українські колядки", - говорить Настя.

До слова, вже 15 вересня у мережі з'являться такі пісні NK, як "Дівчата рулять", "Червоне вино" і "Попа як у Кім".

А поки що Styler пропонує згадати інші хіти популярних зірок, які тепер звучать солов’їною.

Макс Барських - "Тумани"

Оля Полякова - "Королева ночі" і "Шльопки"

MONATIK - "Мокра" і "Кожен раз"

Quest Pistols - "Ти неймовірна"

DOROFEEVA - "Різнокольорова"

ALEKSEEV - "Як ти там"