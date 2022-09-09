Наступает ретроградный Меркурий: какие неприятности он может принести всем нам

На что надо обратить внимание?

Это означает, что стоит максимально внимательно относиться к покупкам техники, поездкам, оформлению и подписанию важных документов и к любым формам коммуникаций. В период ретроградности и стационарности Меркурия высок риск ошибок, недостатков, сбоев связи, поломок техники, задержек и отмены рейсов.

В период ретроградности многим людям необходимо будет заново все обдумать и поменять, изменить что-либо в своей жизни.

Что не стоит делать в период ретроградного Меркурия

Период неблагоприятен для всего нового, покупок новой техники, особенно средств коммуникаций; он не подходит для оформления новых договоров - так как могут быть свои нюансы, которых вы не увидите.

В это время могут всплывать прошлые ошибки, может ломаться техника, которая на самом деле давно нуждается в починке, могут "возвращаться" люди из прошлого и "находиться" давно потерянные вещи.

Для чего период с 9 сентября благоприятный

При этом, период прекрасен для того, чтобы вернуться к забытых проектов или отложенного обучения, для починки техники, перестановки мебели в доме, а также для встреч со старыми друзьями и одноклассниками, которых давно не видели. Это отличный период для корректировок, починки и закрытия "хвостов", стоит использовать его с пользой.

Недалеко от полнолуния в знаке Рыбы (10 сентября) и разворота Меркурия в ретрорух, с 8 по 12 сентября, может быть некоторая рассеянность, расфокусировка внимания. Такое состояние может хвостом тянуться вплоть до 20 сентября. Однако, это хорошее время для людей творческих профессий, кому важно вдохновение, образное мышление и интуиция. Это может быть очень полезное время, когда можно немного замедлиться для отдыха и рефлексии.