Он был настоящим патриотом: российские оккупанты убили отца украинского призера Олимпиады

"Гореть вам в аду, с*ки путинские! Цель этого сообщения не жалость, а чтобы как можно больше людей пожелали Путину сдохнуть", - написал Александр.

Отец украинского гимнаста отдал жизнь за родную землю в боях с российскими оккупантами под Изюмом. Сергей Воробьев воевал в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь".

Сергей Воробьев умер в бою с врагом под Изюмом (фото: facebook.com/alexandr.vorobyov.77)

"Если мы говорим об украинце - хозяине своей земли, то это о Сергее Воробьеве. Если мы вспоминаем полный текст украинской пословицы "Моя хата с краю, я врага первым встречаю", то это именно о нашем побратиме. Свободовец, майдановец, доброволец... Непоправимый урон для жены, сыновей, нашей свободовской семьи", - написали побратимы о Сергее.