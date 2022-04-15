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Он был настоящим патриотом: российские оккупанты убили отца украинского призера Олимпиады

Военные РФ убили отца украинского призера Олимпиады (
Автор: Людмила Жукова

Бронзовый призер Олимпийских игр-2008 в Пекине, спортивный гимнаст Александр Воробьев потерял отца во время войны с Россией. Сергей Воробьев погиб, защищая от захватчиков город Изюм.

О страшной утрате 37-летний спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.

"Гореть вам в аду, с*ки путинские! Цель этого сообщения не жалость, а чтобы как можно больше людей пожелали Путину сдохнуть", - написал Александр.

Отец украинского гимнаста отдал жизнь за родную землю в боях с российскими оккупантами под Изюмом. Сергей Воробьев воевал в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь".

Сергей Воробьев умер в бою с врагом под Изюмом (фото: facebook.com/alexandr.vorobyov.77)

"Если мы говорим об украинце - хозяине своей земли, то это о Сергее Воробьеве. Если мы вспоминаем полный текст украинской пословицы "Моя хата с краю, я врага первым встречаю", то это именно о нашем побратиме. Свободовец, майдановец, доброволец... Непоправимый урон для жены, сыновей, нашей свободовской семьи", - написали побратимы о Сергее.

Как мы ранее писали, оккупант рассказал жене, что сами россияне обстреливают Брянскую область.

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