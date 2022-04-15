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Він був справжнім патріотом: російські окупанти вбили батька українського призера Олімпіади

Військові РФ вбили батька українського призера Олімпіади (
Автор: Людмила Жукова

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2008 в Пекіні, спортивний гімнаст Олександр Воробйов втратив батька під час війни з Росією. Сергій Воробйов загинув, захищаючи від загарбників місто Ізюм.

Про страшну втрату 37-річний спортсмен повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Горіти вам в пеклі, с* ки путінські! Мета цього повідомлення не жалість, а щоб якомога більше людей побажали Путіну здохнути", - написав Олександр.

Батько українського гімнаста віддав життя за рідну землю в боях з російськими окупантами під Ізюмом. Сергій Воробйов воював у складі добровольчого батальйону"Карпатська Січ".

Сергій Воробйов помер у бою з ворогом під Ізюмом (фото: facebook.com/alexandr.vorobyov.77)

"Якщо ми говоримо про українця - господаря своєї землі, то це про Сергія Воробйова. Якщо ми згадуємо повний текст українського прислів'я" Моя хата скраю, я ворога першим зустрічаю", то це саме про нашого побратима. Свободівець, майданівець, доброволець... Непоправної шкоди для дружини, синів, нашої свободівської сім'ї", - написали побратими про Сергія.

Як ми раніше писали, окупант розповів дружині, що самі росіяни обстрілюють Брянську область.

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