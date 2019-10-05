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Он был настоящим: на Донбассе погиб украинский герой (фото)

STYLERВойна    05.10.2019 - 16:27
Он был настоящим: на Донбассе погиб украинский герой (фото)
На Донбассе погиб украинский боец (pixabay.com)

За мирное небо над Украиной отдал свою жизнь украинский военный Олег Ременной

На Донбассе погиб украинский военный Олег Ременной. Вражеская пуля убила нашего военного 4 октября. Об этом стало известно из сообщения на Facebook первой отдельной танковой Северской бригады, где служил боец.

Сам военный родился в селе Штопа в Черкасской области, его призвали на войну в 2017 году и с первых дней он отважно защищал Украину. Ему было всего 33 года.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что 4 октября в результате вражеского обстрела на одной из передовых позиций погиб наш собрат и друг, старший солдат Олег Владимирович Ременной… Олег из Шполы, что на Черкасщине, был призван на службу в 2017 году механиком-водителем разведывательной роты 1 отдельная танковая Северская бригада, и с первых дней вместе с бригадой, защищал границы страны на Донбассе", — написали о герое побратимы.

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Он был настоящим: на Донбассе погиб украинский герой (фото)Фото: Погибший военный Олег Ременной (Facebook)

Военные вспоминают Олега, как искреннего и настоящего человека, истинного патриота своей страны.

"Он был искренним, он был настоящим… Он стремился к миру и для этого боролся за Победу… Он отдал свою жизнь за то, во что верил — за Украину, за свободу и честь украинского народа… Олег погиб… Не стало одного из лучших сыновей Украины…" - написали в соцсети.

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