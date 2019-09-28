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На Донбассе от вражеской пули погиб украинский военный: фото героя

STYLERВойна    28.09.2019 - 17:13
На Донбассе от вражеской пули погиб украинский военный: фото героя
Фото: На Донбассе погиб украинский боец (pixabay.com)

На Донбассе погиб старший лейтенант Национальной гвардии Украины

На Донбассе в результате вражеских обстрелов 27 сентября погиб украинский военный, боец Нацгвардии Александр Маркив. Об этом сообщает пресс-служба Бригады оперативного реагирования Нацгвардии Украины.

Отмечается, что Александр храбро воевал и отдал свою жизнь за мирное небо над украинским народом.

"С невыразимой болью сообщаем о гибели нашего собрата. 27 сентября, в зоне проведения ООС в бою с российско-террористическими вооруженными формированиями героически погиб старший лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Маркив. Он храбро воевал и сложил свою жизнь, защищая украинский народ", - говорится в сообщении.

Отметим, что лейтненант активно участвовал в Революции Достоинства в 2014 году, а потом принял решение ехать воевать за Украину на Донбасс.

На Донбассе от вражеской пули погиб украинский военный: фото герояФото: Александр Маркив (пресс-служба Нацгвардии)

Побратимы военного и пресс-служба Нацинональной гвардии выражают свои соболезнования семье героя и скорбят о его кончине.

Ранее сообщалось о том, что в больнице умер тяжело раненный на фронте 26-летний морпех Максим Кондратюк. За его жизнь медики боролись несколько дней, но его сердце остановилось. Его привезли в госпиталь с множественными ранениями. У военного осталась жена и маленькая дочь.

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