ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Він був справжнім: на Донбасі загинув український герой (фото)

STYLERВійна    05.10.2019 - 16:27
Він був справжнім: на Донбасі загинув український герой (фото)
На Донбасі загинув український боєць (pixabay.com)

За мирне небо над Україною віддав своє життя український військовий Олег Ремінний

На Донбасі загинув український військовий Олег Ремінний. Ворожа куля вбила нашого військового 4 жовтня. Про це стало відомо з повідомлення на Facebook першої окремої танкової Сіверської бригади, де служив боєць.

Сам військовий народився в селі Шпола в Черкаській області, його призвали на війну в 2017 році і з перших днів він відважно захищав Україну. Йому було лише 33 роки.

"З важким серцем повідомляємо, що 4 жовтня в результаті ворожого обстрілу на одній з передових позицій загинув наш колега і друг, старший солдат Олег Володимирович Ремінний... Олег зі Шполи, що на Черкащині, був призваний на службу в 2017 році механіком-водієм розвідувальної роти 1 окрема танкова Сіверська бригада, і з перших днів разом з бригадою, захищав кордони країни на Донбасі", — написали про героя побратими

На Донбасі жителі різко висловилися про відвід військ: тут буде м'ясорубка (відео)

Він був справжнім: на Донбасі загинув український герой (фото)Фото: Загиблий військовий Олег Ремінною (Facebook)

Військові згадують Олега, як щирого і справжнього чоловіка, справжнього патріота своєї країни.

"Він був щирим, він був справжнім... Він прагнув до миру і для цього боровся за Перемогу... Він віддав своє життя за те, у що вірив — за Україну, за волю і честь українського народу... Олег загинув... Не стало одного з найкращих синів України..." - написали в соцмережі.

Читайте також загиблі у вересні герої історії на фото українських захисників.

На Донбасі загинув український військовий, чотирьох поранено
Новини України Донбасбоец
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся