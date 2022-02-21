Настоящие пампушки, которые тают во рту: готовим один из шедевров украинской кухни

Ингредиенты

Мука 300 г

Вода теплая 150 г

Сухие дрожжи 2 ч.л.

Сахар 2 ч.л.

Соль 0,5 ч.л.

Яйца 1 шт

Масло 3 ст.л

Намазка

Укроп 40 г

Чеснок 4-5 зуб

Масло 4 ст.л.

Вода 6 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите дрожжи, соедините с теплой водой и оставьте на 10 минут, чтобы они заработали. В отдельной емкости смешайте муку, соль, яйцо, масло и активные дрожжи.

Замешайте эластичное тесто, оно должно немного липнуть к рукам. Вымешанный колобок из теста верните в миску, накройте пленкой и полотенцем. И ставим в теплое место без сквозняков на 1 час. Немного обомните тесто и разделите его на две части. А потом каждую часть разделите на шесть кусочков.

Сформируйте шарики и уложите в форму, смазанную маслом. Обязательно между пампушками оставляем по 1-2 см свободного места, ведь они еще увеличатся в размерах. Оставьте на 30 минут, потом смажьте их яйцом. Отправьте в духовку на 20 минут, температура 180 градусов.

Для намазки к порезанному укропу добавьте чеснок, масло и немного воды. Хорошо перемешайте и намазка готова!

Достаньте из духовки пампушки, и когда они немного остынут, смажьте их намазкой. Приятного аппетита!