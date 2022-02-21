Настоящие пампушки, которые тают во рту: готовим один из шедевров украинской кухни

Украинские пампушки можно смело назвать одним из шедевров нашей национальной кухни. Они нежные и мягкие, и просто тают во рту. Это прекрасное дополнение к любому блюду.
Рецепт опубликован на YouTube-канале Галочка-кулинарочка.
Намазка
Возьмите дрожжи, соедините с теплой водой и оставьте на 10 минут, чтобы они заработали. В отдельной емкости смешайте муку, соль, яйцо, масло и активные дрожжи.
Замешайте эластичное тесто, оно должно немного липнуть к рукам. Вымешанный колобок из теста верните в миску, накройте пленкой и полотенцем. И ставим в теплое место без сквозняков на 1 час. Немного обомните тесто и разделите его на две части. А потом каждую часть разделите на шесть кусочков.
Сформируйте шарики и уложите в форму, смазанную маслом. Обязательно между пампушками оставляем по 1-2 см свободного места, ведь они еще увеличатся в размерах. Оставьте на 30 минут, потом смажьте их яйцом. Отправьте в духовку на 20 минут, температура 180 градусов.
Для намазки к порезанному укропу добавьте чеснок, масло и немного воды. Хорошо перемешайте и намазка готова!
Достаньте из духовки пампушки, и когда они немного остынут, смажьте их намазкой. Приятного аппетита!
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