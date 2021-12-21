"Настоящее свинство": супермаркеты придумали ужасную альтернативу одноразовым пакетам (фото)
После запрета одноразовых пластиковых пакетов в Украине, супермаркеты и магазины начали придумывать какую-то альтернативу. Но инициативы некоторых торговых точек вызывают лишь негодование, ведь они распространяют авоськи, которые загрязняют окружающую среду еще больше, чем кульки.
На это в своем Facebook обратил внимание общественный деятель и экс-исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.
О чем идет речь
"Весь цивилизованный мир думает как уменьшить нагрузку на окружающую среду. Придумывает разные технологии. Наши торгаши тоже придумали... как обойти закон об одноразовых пакетиках - распространять подобные одноразовые пластиковые авоськи", - написал он.
Оказывается, несколько дней назад киевская сеть магазинов (речь идет про "УльтраМаркет", который является "усовершенствованным и более современным" форматом "МегаМаркета") решила воспользоваться пробелами в законе о запрете пакетиков и "начала использовать свое ноу-хау - авоськи".
Одноразовые пластиковые авоськи в магазине "УльтраМаркет" (фото: facebook.com/firsov.egor)
По словам Фирсова, это "настоящее свинство", ведь "подобная авоська будет разлагаться лет 500".
Кроме того, именно такая сеточка является опасной для птиц.
"Нам, как покупателям, тоже стоит отслеживать, какая сеть искренне и качественно пытается защитить окружающую среду - того и поддерживать. И игнорировать тех, для кого деньги на первом месте, а на окружающую среду и потребителей наплевать", - резюмировал он.
Действительно ли такие авоськи опасны?
С одной стороны - нет.
Ведь задуманы они именно для многоразового использования. Такие пластиковые емкости за рубежом идут на переработку, например, с пластиковыми бутылками.
Но в развитых странах культура сортировки мусора на очень высоком уровне. Кроме того, есть множество мусороперерабатывающих заводов, которые не загрязняют окружающую среду.
К тому же, современный ритм нашей жизни и работы не всегда позволяет носить с собой кучу таких мешочков-авосек, чтобы вечером по дороге домой совершить незапланированные покупки.
Поэтому многие люди просто выбрасывают их в мусорные баки, или даже под ноги себе же…
Что говорят предприниматели?
Бизнесу биоразлагаемые и бумажные пакеты обходятся очень дорого, жалуются предприниматели.
"Мы два года учим наших клиентов быть ответственными и пользоваться своими сумками!" - написала в Facebook предприниматель Алена Бэй.
"Благодаря закону, мы рискнули и начали продавать людям пакеты (бумажные 50 коп., хотя в закупке они 61 коп., биоразлагаемые - 1,60 грн)", - добавляет она и говорит, что "люди нормально реагируют".
"А больше всего радует, что клиенты стали ответственными!" - пишет Алена.
Но есть клиенты, желающие "только пластик".
"Для них у нас тоже есть пакеты, но мы их продаем специально намного дороже..." - говорит женщина.
Биоразлагаемый пакет в магазине (фото: facebook.com/Aratovska)
Интересно знать
- Каждый год рядовой украинец в среднем использует около 500 полиэтиленовых пакетов. С новыми ценами на них эта привычка обойдется любителю одноразовых кульков минимум в тысячу гривен.
- Одна из известнейших сетей супермаркетов за год только в Украине продала 420 тонн пластиковых пакетов.
- Менее 1% полиэтиленовых пакетов перерабатывается, остальные попадают на свалки, загрязняя почвы, леса, реки и моря.
- Сегодня в мире 33 страны уже полностью запретили использование и обороты некоторых полиэтиленовых пакетов. Еще 53 - ввели частичный запрет или налог на них.
Напомним, что на днях правительство утвердило критерии рисков распространения пластиковых пакетов в магазинах.