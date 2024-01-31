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Справжня вітамінна бомба. Блогер назвала напій, який допоможе не захворіти

Середа 31 січня 2024 10:43
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Справжня вітамінна бомба. Блогер назвала напій, який допоможе не захворіти Вітамінний напій для зміцнення імунітету (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Дарія Дорошкевич

Зима - це сезон хвороб. Щоб зміцнити імунітет та не захворіти, чи якщо вже захворіли - то скоріше одужати можна приготувати вітамінний напій.

Як приготувати вдома справжню вітамінну бомбу, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис блогерки Дарини Дорошкевич в Instagram.

Рецепт напою для зміцнення імунітету

500 г журавлини залити 200-250 мл кипʼяченої води, яка вже охолола до кімнатної температури. Подрібнити ягоду в блендері. Далі або перетріть через сито, або притисніть через марлю.
Тепер у вас вийшов гарний концентрат. Ви можете перелити його в банку та поставити в холодильник. Там він може зберігатися до тижня.

Далі приблизно 1/4-1/3 стакана концентрату, мед і тепла кипʼячена вода. Використовуйте не окріп, а воду, яка вже стала теплою. Температура має бути до 60 градусів.

"І пʼєте із задоволенням, паралельно лікуючись", - зазначила блогерка та побажала всім українцям здоров'я.

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