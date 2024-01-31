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Настоящая витаминная бомба. Блогер назвала напиток, который поможет не заболеть

Среда 31 января 2024 10:43
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Настоящая витаминная бомба. Блогер назвала напиток, который поможет не заболеть Витаминный напиток для укрепления иммунитета (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Дарья Дорошкевич

Зима – это сезон болезней. Чтобы укрепить иммунитет и не заболеть, или если уже заболели – то скорее поправиться можно приготовить витаминный напиток.

Как приготовить дома настоящую витаминную бомбу, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение блоггера Дарьи Дорошкевич в Instagram.

Рецепт напитка для укрепления иммунитета

500 г клюквы залить 200-250 мл кипяченой воды, которая уже остыла до комнатной температуры. Измельчить ягоду в блендере. Далее либо перетрите через сито, либо прижмите через марлю.
Теперь у вас получился хороший концентрат. Вы можете перелить его в банку и поставить в холодильник. Там он может храниться до недели.

Далее примерно 1/4-1/3 стакана концентрата, мед и теплая кипяченая вода. Используйте не кипяток, а воду, которая уже стала теплой. Температурадолжна быть до 60 градусов.

"И пьете с удовольствием, параллельно лечась", - отметила блоггер и пожелала всем украинцам здоровья.

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