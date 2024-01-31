Настоящая витаминная бомба. Блогер назвала напиток, который поможет не заболеть

Зима – это сезон болезней. Чтобы укрепить иммунитет и не заболеть, или если уже заболели – то скорее поправиться можно приготовить витаминный напиток.

Рецепт напитка для укрепления иммунитета

500 г клюквы залить 200-250 мл кипяченой воды, которая уже остыла до комнатной температуры. Измельчить ягоду в блендере. Далее либо перетрите через сито, либо прижмите через марлю.

Теперь у вас получился хороший концентрат. Вы можете перелить его в банку и поставить в холодильник. Там он может храниться до недели.



Далее примерно 1/4-1/3 стакана концентрата, мед и теплая кипяченая вода. Используйте не кипяток, а воду, которая уже стала теплой. Температурадолжна быть до 60 градусов.

"И пьете с удовольствием, параллельно лечась", - отметила блоггер и пожелала всем украинцам здоровья.