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Все настільки серйозно? Дантес привіз Дашу Кацуріну у гості до мами (фото)

Дантес познайомив Кацуріну зі своєю мамою (скриншот із відео)
Автор: Анна Шиканова

Роман українського співака та шоумена Володимира Дантеса з ресторатором Дашею Кацуріною розвивається. Нещодавно артист привіз свою нову обраницю у гості до мами на чаювання.

Про це Володимир Дантес повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Свої стосунки Володимир Дантес та Дар'я Кацуріна тривалий час приховували та намагалися не афішувати, що вони багато часу проводять разом. І це не дивно, оскільки буквально кілька місяців тому вони офіційно розлучилися зі своїми половинками.

І варто зазначити, колишній чоловік Даші - Михайло Кацурін та ексдружина Дантеса - Надя Дорофєєва, тепер також перебувають у стосунках.

Даша Кацуріна супроводжує Дантеса тепер у концертних турах і як з'ясувалося – спілкується тепер із його мамою. Разом із новою обраницею Володимир Дантес повернувся до Києва з туру Європою та здійснив візит своїй мамі.

Артист показав у Instagram фото та відео, де вони разом із Марією Олексіївною п'ють чай на кухні та їдять смаколики.

"Приїхали до мами з Дашею Кацуріною. Мама, як завжди, не хоче зніматися, але вона показала свій робочий бік", - пожартував Володимир Дантес.

Марія Олексіївна відмовилася позувати синові на камеру та відійшла до балкона. Тому Дантесу довелося знімати лише її спину.

Володимир Дантес та Надя Дорофєєва оголосили про своє розлучення у березні цього року. Водночас вони прожили 10 років. Ще у січні вони показували романтичні фото разом із Мексики.

Дар'я та Михайло Кацуріни, які були дружні з Дантесом та Дорофєєвою і навіть разом їздили на відпочинок, розповіли про своє розставання буквально за кілька днів. Пара має двох спільних дітей.

У травні Дорофєєву побачили з іншим чоловіком і пізніше стало відомо, що це Михайло Кацурін. А пізніше пара підтвердила, що вони тепер разом.

Трохи пізніше Володимир Дантес та Дар'я Кацуріна зізналися, що також перебувають у стосунках.

До речі, раніше ми повідомляли про те, як виглядала Даша Кацуріна до шлюбу та зустрічі з Дантесом.

А ще розповідали про те, що Надя Дорофєєва розповіла про свій роман із Михайлом Кацуріним.

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