Все настільки серйозно? Дантес привіз Дашу Кацуріну у гості до мами (фото)

Роман українського співака та шоумена Володимира Дантеса з ресторатором Дашею Кацуріною розвивається. Нещодавно артист привіз свою нову обраницю у гості до мами на чаювання.
Про це Володимир Дантес повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Свої стосунки Володимир Дантес та Дар'я Кацуріна тривалий час приховували та намагалися не афішувати, що вони багато часу проводять разом. І це не дивно, оскільки буквально кілька місяців тому вони офіційно розлучилися зі своїми половинками.
І варто зазначити, колишній чоловік Даші - Михайло Кацурін та ексдружина Дантеса - Надя Дорофєєва, тепер також перебувають у стосунках.
Даша Кацуріна супроводжує Дантеса тепер у концертних турах і як з'ясувалося – спілкується тепер із його мамою. Разом із новою обраницею Володимир Дантес повернувся до Києва з туру Європою та здійснив візит своїй мамі.
Артист показав у Instagram фото та відео, де вони разом із Марією Олексіївною п'ють чай на кухні та їдять смаколики.
Марія Олексіївна відмовилася позувати синові на камеру та відійшла до балкона. Тому Дантесу довелося знімати лише її спину.
Володимир Дантес та Надя Дорофєєва оголосили про своє розлучення у березні цього року. Водночас вони прожили 10 років. Ще у січні вони показували романтичні фото разом із Мексики.
Дар'я та Михайло Кацуріни, які були дружні з Дантесом та Дорофєєвою і навіть разом їздили на відпочинок, розповіли про своє розставання буквально за кілька днів. Пара має двох спільних дітей.
У травні Дорофєєву побачили з іншим чоловіком і пізніше стало відомо, що це Михайло Кацурін. А пізніше пара підтвердила, що вони тепер разом.
Трохи пізніше Володимир Дантес та Дар'я Кацуріна зізналися, що також перебувають у стосунках.
До речі, раніше ми повідомляли про те, як виглядала Даша Кацуріна до шлюбу та зустрічі з Дантесом.
А ще розповідали про те, що Надя Дорофєєва розповіла про свій роман із Михайлом Кацуріним.