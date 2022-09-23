Все настолько серьезно? Дантес привез Дашу Кацурину в гости к маме (фото)

Роман украинского певца и шоумена Владимира Дантеса с ресторатором Дашей Кацуриной развивается. Недавно артист привел свою новую избранницу в гости к маме на чаепитие.
Об этом Владимир Дантес сообщил на своей странице в Instagram.
Свои отношения Владимир Дантес и Дарья Кацурина долгое время скрывали и старались не афишировать, что они много времени проводят вместе. И это неудивительно, так как буквально несколько месяцев назад они официально расстались со своими половинками.
И стоит отметить, бывший муж Даши - Миша Кацурин и экс-супруга Дантеса - Надя Дорофеева, теперь также состоят в отношениях.
Даша Кацурина сопровождает Дантеса теперь в концертных турах и как выяснилось - общается теперь с его мамой. Вместе с новой избранницей Владимир Дантес вернулся в Киев из тура по Европе и нанес визит своей маме.
Артист показал в Instagram фото и видео, где они вместе с Марией Алексеевной пьют чай на кухне и едят вкусности.
Мария Алексеевна отказалась позировать сыну на камеру и отошла к балкону. Поэтому Дантесу пришлось снимать только ее спину.
Владимир Дантес и Надя Дорофеева объявили о своем разводе в марте этого года. Вместе они прожили 10 лет. Еще в январе они показывали романтические фото вместе из Мексики.
Дарья и Михаил Кацурины, которые были дружны с Дантесом и Дорофеевой и даже вместе ездили на отдых, рассказали о своем расставании буквально через пару дней. У пары есть двое совместных детей.
В мае Дорофееву увидели с другим мужчиной и позже стало известно, что это - Михаил Кацурин. А позже пара подтвердила, что они теперь вместе.
Чуть позже Владимир Дантес и Дарья Кацурина признались, что также состоят в отношениях.
Кстати, ранее мы сообщали о том, как выглядела Даша Кацурина до брака и встречи с Дантесом.
А еще рассказывали о том, что Надя Дорофеева рассказала о своем романе с Михаилом Кацуриным.