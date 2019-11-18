Настанут тяжелые времена: астролог назвал неудачников года Белой Крысы

Гороскоп на 2020 год подскажет, для кого из знаков Зодиака этот период будет наполнен трудностями и испытаниями. Прославленный астролог Павел Глоба назвал двоих представителей зодиакальных созвездий, для которых настанут тяжелые времена.

Овен

Представителей этого знака Зодиака зодиака ожидает стабильный, и в то же время опасный год. Астролог советует Овнам быть крайне внимательными, поскольку они могут столкнуться с неожиданными и довольно неприятными последствиями.

Глоба считает, что Овнам не стоит горячиться и ввязываться в авантюры, а выбрать тактику спокойного выжидания. Быстрые и спонтанные решения могут привести к финансовым потерям.

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Раки

Предстоящий год выдастся непростым и напряженным и для представителей этого знака. Раки столкнутся с рядом нелегких ситуаций, для решения которых придется приложить немалые усилия. Тем не менее Павел Глоба уверен, что Раки смогут с достоинством преодолеть все сложности, которые им уготовали звезды.

Особенно нелегко Ракам будет в профессиональной сфере, но преодоление трудностей в 2020-й году поможет представителям знака добиться высот и сделать что-то важное и очень полезное.

К слову, по мнению астролога, предстоящий год Белой Крысы будет благосклонен к энергичным и независимым людям, которые не боятся трудностей. Глоба советует в 2020 не лениться и проявлять настойчивость. Только целеустремленные люди смогут преодолеть все трудности и добиться успеха.