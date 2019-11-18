Настануть важкі часи: астролог назвав невдах року Білого Пацюка

Гороскоп на 2020 рік підкаже, для кого із знаків Зодіаку цей період буде наповнений труднощами і випробуваннями. Відомий астролог Павло Глоба назвав двох представників зодіакальних сузір'їв, для яких настануть важкі часи.

Овен

Представників цього знака Зодіаку зодіаку очікує стабільний, і в той же час небезпечний рік. Астролог радить Овнам бути вкрай уважними, оскільки вони можуть зіткнутися з несподіваними і досить неприємними наслідками.

Глоба вважає, що Овнам не варто гарячкувати і вплутуватися в авантюри, а обрати тактику спокійного вичікування. Швидкі і спонтанні рішення можуть призвести до фінансових втрат.

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Раки

Майбутній рік буде непростим і напруженим і для представників цього знака. Раки зіткнуться з низкою нелегких ситуацій, для вирішення яких доведеться докласти чималих зусиль. Тим не менш Павло Глоба впевнений, що Раки зможуть з гідністю подолати всі складнощі, які їм уготовали зірки.

Особливо нелегко Ракам буде в професійній сфері, але подолання труднощів у 2020-му році допоможе представникам знака досягти висот і зробити щось важливе і дуже корисне.

До речі, на думку астролога, майбутній рік Білого Пацюка буде прихильний до енергійних і незалежних людей, які не бояться труднощів. Глоба радить у 2020 не лінуватися і проявляти наполегливість. Тільки цілеспрямовані люди зможуть подолати всі труднощі й досягти успіху.