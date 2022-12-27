Як безпечно користуватися ліфтом, коли вимикають світло

Під час вимкнень світла в багатоповерхових будинках автоматично зупиняється й ліфт. На жаль, часто стається так, що в ньому застряють мешканці будинку на тривалий час, адже викликати службу допомоги теж не завжди можливо. Тому на такі випадки необхідно обладнати ліфт усім необхідним.

Як користуватися ліфтом під час вимкнень світла

За словами Киричука, краще не підійматися ліфтом за 15 хвилин до потенційного відключення, якщо ви можете перевірити його за графіком. Вимкнення може статися впродовж 30-40 хвилин від вказаного часу, тому є ризик застрягнути між поверхами.

Що повинно бути в ліфті, якщо хтось застрягне

У Києві та інших містах України ставалися непоодинокі випадки, коли люди сиділи в ліфтах понад 4 години без води, їжі та навіть мобільного зв'язку. Костянтин Киричук каже, що до цього потрібно готуватися спільно із сусідами. Це прояв так званого "добросусідства".

До списку необхідних речей варто включити:

декілька пляшок води

перекус (печиво, батончики тощо). Варто обирати такі, що не будуть швидко псуватися

стілець або невелике крісло, щоб людина не сідала на холодну підлогу

заряджений повербанк

ліхтарик

Рятувальні бокси в ліфтах від КМДА (фото: kyivcity.gov.ua)

Також було б добре помістити до набору термос з окропом і пакетики чаю, щоб постраждалий міг зігрітися. До того ж не можна забувати про імпровізовану вбиральню. Зараз є багато різноманітних одноразових варіантів, тому після використання вони не будуть приносити дискомфорт абощо.

Що робити, якщо ви все-таки застрягли

На цей випадок існує чіткий алгоритм дій, якого варто дотримуватися: