Як безпечно користуватися ліфтом, коли вимикають світло
Під час вимкнень світла в багатоповерхових будинках автоматично зупиняється й ліфт. На жаль, часто стається так, що в ньому застряють мешканці будинку на тривалий час, адже викликати службу допомоги теж не завжди можливо. Тому на такі випадки необхідно обладнати ліфт усім необхідним.
Про це розповів голова Асоціації ЖБК та ОСББ Костянтин Киричук в ефірі ТРК "Київ".
Як користуватися ліфтом під час вимкнень світла
За словами Киричука, краще не підійматися ліфтом за 15 хвилин до потенційного відключення, якщо ви можете перевірити його за графіком. Вимкнення може статися впродовж 30-40 хвилин від вказаного часу, тому є ризик застрягнути між поверхами.
Що повинно бути в ліфті, якщо хтось застрягне
У Києві та інших містах України ставалися непоодинокі випадки, коли люди сиділи в ліфтах понад 4 години без води, їжі та навіть мобільного зв'язку. Костянтин Киричук каже, що до цього потрібно готуватися спільно із сусідами. Це прояв так званого "добросусідства".
До списку необхідних речей варто включити:
- декілька пляшок води
- перекус (печиво, батончики тощо). Варто обирати такі, що не будуть швидко псуватися
- стілець або невелике крісло, щоб людина не сідала на холодну підлогу
- заряджений повербанк
- ліхтарик
Рятувальні бокси в ліфтах від КМДА (фото: kyivcity.gov.ua)
Також було б добре помістити до набору термос з окропом і пакетики чаю, щоб постраждалий міг зігрітися. До того ж не можна забувати про імпровізовану вбиральню. Зараз є багато різноманітних одноразових варіантів, тому після використання вони не будуть приносити дискомфорт абощо.
Що робити, якщо ви все-таки застрягли
На цей випадок існує чіткий алгоритм дій, якого варто дотримуватися:
- не панікуйте. Паніка та страх заважають тверезо оцінити ситуацію та діяти виважено та послідовно.
- у разі зупинки кабіни не стрибайте та не тисніть всі кнопки поспіль на пульті покажчика поверхів
- не намагайтеся самостійно відкривати двері підіймача та не пробуйте самотужки залишати кабіну
- викличте диспетчера та аварійно-ліфтову службу. Їхні номери розміщені в ліфтах.
- якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуйте до служби 101
- у разі відсутності зв'язку кличте на допомогу мешканців будинку
- доки очікуєте на допомогу, постарайтеся якнайменше рухатися. Так ви збережете більше повітря і вам буде легше дихати
- після приїзду аварійно-рятувальної служби чітко виконуйте всі вказівки рятувальників
Раніше ми розповідали про те, що в багатоповерхівках у Києві ліфти обладнають рятувальними боксами.
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