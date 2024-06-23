Последствия - катастрофические. Названы овощи, которые категорически нельзя есть сырыми

Овощи - основа здорового питания каждого человека. Это ценный источник витаминов, клетчатки и минералов. Мы едим их вареными, запеченными или сырыми. Однако не все из них можно есть в необработанном виде. Последствия могут быть катастрофическими.

Какие овощи не употребляются сырыми, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Овощи – полезны

Рекомендованная суточная норма потребления овощей - не менее 4-5 порций. Одна порция соответствует, например, одному перцу, одному помидору, стакану шпината, стакану овощного сока или двум стеблям сельдерея.

Эти 6 овощей нельзя есть сырыми

Зимой, когда не хватает новых сезонных овощей, отличным решением являются замороженные и маринованные овощи. Их готовят в разгар сезона, когда фрукты и овощи спелые, свежие и имеют наибольшую питательную ценность. Традиционные в украинской кухне квашеные капуста, огурцы и свекла являются отличным источником витаминов и пробиотических бактерий. Ферментированные продукты, как и пробиотики, содержат бактерии, поддерживающие иммунитет. Однако есть некоторые овощи, которые нельзя есть сырыми.

Картофель

Употребление сырого картофеля может вызвать проблемы с желудком, а соланин, содержащийся в клубнях, может привести к отравлению и смерти.

Шпинат

Регулярное употребление сырого шпината может привести к проблемам с почками. Это связано с содержанием оксалатов. Они могут способствовать дефициту витамина D и магния.

Ревень

Как и шпинат, ревень содержит оксалаты, чрезмерное употребление которых приводит к нарушению функции почек и систем, дефициту витамина D и магния.

Фасоль

Фасоль и другие бобовые в сыром виде могут препятствовать усвоению полезных питательных веществ. Они трудно усваиваются, поэтому могут быть опасны для людей с чувствительным пищеварительным трактом и дефицитом железа.

Баклажаны

Баклажаны содержат большое количество соланина, который вреден для здоровья. Кроме того, он имеет жесткую кожицу и горькую мякоть. Чтобы баклажаны получились вкусными, их нужно запечь или обжарить на гриле и приправить.

Щавель

Как и шпинат и ревень, он содержит оксалаты, чрезмерное потребление которых приводит к расстройствам почек и систем, дефициту витамина D и магния.