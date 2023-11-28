Наслідки будуть серйозними: чому брудний одяг не можна зберігати у пральній машині

До чого це може призвести

Експерти кажуть, що зберігання брудного одягу в пральній машині може призвести до поширення бактерій і появи цвілі.

Вологі умови всередині пральної машини створюють ідеальне середовище для розмноження бактерій, особливо якщо класти в барабан мокрі рушники та одяг, вологий від поту.

Вчені провели дослідження та виявили, що бактерії краще виживають у вологому середовищі. До того ж бактерії, які присутні в брудній білизні, можуть включати кишкову паличку та сальмонелу.

Тому не варто зберігати брудний одяг у пральній машині, адже мікроби розмножуються як на текстильних виробах, так і всередині приладу.

Інколи це також є причиною того, що неприємні запахи лишаються на білизні навіть після прання.

Темне вологе середовище є чудовими умовами для розвитку цвілі. Вчені виявили, що 79% із протестованих порожніх пральних машин містили певний тип грибків.

Все тому, що гумова прокладка створена для запобігання розливанню води, вона непроникна. Однак вона також утримує вологу в темному та герметичному просторі, що спричиняє розвиток цвілі.

Експерти радять залишати дверцята машинки завжди відчиненими, щоб забезпечити доступ повітря.

Де зберігати брудний одяг

Кошик

Зберігати брудний одяг потрібно у добре провітрюваному кошику поруч із пральною машиною. Найкраще підійдуть плетені кошики.

Ванна кімната

Багато з нас знімає брудний одяг, коли настає час купання. Тож ванна кімната стане чудовим місцем для зберігання кошика для білизни, оскільки члени вашої родини можуть безпосередньо покласти свій брудний одяг у кошик.

Спальня

Спальня - найкращий варіант для розміщення кошика для білизни. Це просто через те, що багато людей переодягаються у спальні. Це зменшить шанс кинути одяг на сусіднє ліжко або стілець.

Комод для брудної білизни

Це окремий комод з кількома шухлядками, що дозволяє одразу якісно сортувати одяг, не витрачаючи на це часу перед пранням. Проте він теж не підійде для маленької ванної кімнати, адже потрібен простір не лише для його встановлення, але й для зручного висування шухляд.