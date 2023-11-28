Последствия будут серьезными: почему грязную одежду нельзя хранить в стиральной машине

К чему это может привести

Эксперты говорят, что хранение грязной одежды в стиральной машине может привести к распространению бактерий и появлению плесени.

Влажные условия внутри стиральной машины создают идеальную среду для размножения бактерий, особенно если класть в барабан мокрые полотенца и одежду, влажную от пота.

Ученые провели исследования и обнаружили, что бактерии лучше выживают во влажной среде. К тому же бактерии, присутствующие в грязном белье, могут включать в себя кишечную палочку и сальмонеллу.

Поэтому не следует хранить грязную одежду в стиральной машине, ведь микробы размножаются как на текстильных изделиях, так и внутри прибора.

Иногда это также является причиной того, что неприятные запахи остаются на белье даже после стирки.

Темная влажная среда является отличными условиями для развития плесени. Ученые обнаружили, что 79% протестированных пустых стиральных машин содержали определенный тип грибков.

Все потому, что резиновая прокладка предназначена для предотвращения разливания воды, она непроницаема. Однако она также удерживает влагу в темном и герметичном пространстве, что приводит к развитию плесени.

Эксперты советуют оставлять дверцу машинки всегда открытой, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Где хранить грязную одежду

Корзина

Хранить грязную одежду нужно в хорошо проветриваемой корзине рядом со стиральной машиной. Лучше всего подойдут плетеные корзины.

Ванная комната

Многие из нас снимают грязную одежду, когда наступает время купания. Ванная комната станет прекрасным местом для хранения бельевой корзины, поскольку члены вашей семьи могут непосредственно положить свою грязную одежду в корзину.

Спальня

Спальня - лучший вариант для размещения корзины для белья. Это просто потому, что многие переодеваются в спальне. Это снизит шанс бросить одежду на соседнюю кровать или стул.

Комод для грязного белья

Это отдельный комод с несколькими ящичками, позволяющий сразу качественно сортировать одежду, не тратя на это времени перед стиркой. Однако он тоже не подойдет для маленькой ванной комнаты, ведь нужно пространство не только для его установки, но и для удобного выдвижения ящиков.