Когда и насколько в Украине нужно вводить локдаун: объяснение экономиста

В Украине уже несколько недель обсуждается возможность введения полного локдауна. Экономический эксперт Андрей Длигач считает, что наиболее удачным временем для этого должен стать декабрь. Он заявил, что такие меры могут наиболее существенно повлиять на уровни заболеваемости коронавирусом в Украине. Также эксперт рассказал, какие обсуждаемые модели могут не сработать вообще.

По мнению эксперта, введение тотального карантина необходимо уже с начала следующего месяца. Об этом Длигач заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я считаю, что нужно вводить локдаун как можно раньше, то есть с начала декабря и, по крайней мере, на три недели. Математическая модель показывает, что именно такой подход будет наиболее эффективным. Осторожное введение локдауна может не сработать так же, как не срабатывает локдаун выходного дня", - подчеркнул экономист.

При этом Длигач отметил, что власти должны правильно распорядиться локдауном.

"Но очень важно, чтобы мы воспользовались этим периодом для интенсификации тестирования, для подготовки койкомест, для подготовки врачей, кислорода, тогда это будет эффективно. Украина должна прекратить этот стремительный рост, выйти на плато, чем раньше мы это сделаем, тем легче переживем следующий пик", - подчеркивает эксперт.

Чем раньше будет введение карантина, тем меньше в дальнейшем придется производить срочных трат правительству. Кроме того, при таком локдауне экономика "разморозится" в период подготовки к Новому Году.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 580 человек. Это самый большой показатель с начала пандемии. За сутки умерли 215 человек.

Кроме того, представитель Офиса президента Кирилл Тимошенко не исключил введения в Украине полного локдауна. Ограничения могут усилить, если украинцы не будут соблюдать карантин выходного дня.

Добавим, что Максим Степанов заявил, что Минздрав потребует локдаун в Украине, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных коронавирусом.