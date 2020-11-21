Коли і наскільки в Україні потрібно вводити локдаун: пояснення економіста

В Україні вже кілька тижнів обговорюється можливість введення повного локдауна. Економічний експерт Андрій Длігач вважає, що найбільш вдалим часом для цього має стати грудень. Він заявив, що такі заходи можуть найбільш суттєво вплинути на рівень захворюваності на коронавірус в Україні. Також експерт розповів, які моделі, що обговорюються, можуть не спрацювати взагалі.

На думку експерта, введення тотального карантину необхідно вже з початку наступного місяця. Про це Длігач заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я вважаю, що потрібно вводити локдаун як можна раніше, тобто з початку грудня і, принаймні, на три тижні. Математична модель показує, що саме такий підхід буде найбільш ефективним. Обережне введення локдауна може не спрацювати, так само як не спрацьовує локдаун вихідного дня", - підкреслив економіст.

При цьому Длігач зазначив, що влада повинна правильно розпорядитися локдауном.

"Але дуже важливо, щоб ми скористалися цим періодом для інтенсифікації тестування, для підготовки ліжкомісць, для підготовки лікарів, кисню, тоді це буде ефективно. Україна повинна припинити це стрімке зростання, вийти на плато, чим раніше ми це зробимо, тим легше переживемо наступний пік", - підкреслює експерт.

Чим раніше буде введення карантину, тим менше надалі доведеться виробляти термінових витрат уряду. Крім того, при такому локдауні економіка "розморозиться" в період підготовки до Нового Року.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 14 580 осіб. Це найбільший показник з початку пандемії. За добу померли 215 осіб.

Крім того, представник Офісу президента Кирило Тимошенко не виключив введення в Україні повного локдауна. Обмеження можуть посилити, якщо українці не будуть дотримуватися карантину вихідного дня.

Додамо, що Максим Степанов заявив, що МОЗ вимагатиме локдаун в Україні, коли щодня будуть фіксувати 30 тисяч хворих на коронавірус.