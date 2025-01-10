Наскільки шкідливо ходити вдома босоніж: лікарі здивували відповіддю

Ходити вдома босоніж може бути небезпечно для здоров'я. Така звичка може призвести до алергії та грибка на стопах. Ортопед розповів, як мінімізувати ризики.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Чим корисно ходити босоніж вдома

Ортопед Роберт Коненелло розповів, що ходіння вдома босоніж збільшує внутрішню силу м’язів у стопах.

Головною перевагою ходьби босоніж є зміцнення м’язів стоп, які, як правило, слабшають з віком. Ці м’язи тісно пов’язані з загальною рухливістю, тому їх погіршення може сприяти зменшенню рухливості.

Дерматолог Ханна Копельман розповіла, що ходіння вдома босоніж може мати деякі несподівані переваги для шкіри на ногах. Зокрема, це дозволяє шкірі дихати, що може допомогти запобігти накопиченню вологи та знизити ризик грибкових інфекцій, таких як мікоз стопи.

"Відчуття текстури різних поверхонь під ногами може заспокоїти й розслабити. Для тих, хто не має проблем зі шкірою або стопами, це може бути природним способом зв’язатися з навколишнім середовищем і сприяти уважності", - зазначила експерт.

Крім того, ходіння вдома без взуття та шкарпеток надасть своєрідний природний масаж, який може бути напрочуд розслаблюючим.

Які мінуси

Одним із потенційних недоліків ходіння босоніж у приміщенні є підвищений вплив подразників, таких як пил, шерсть домашніх тварин або хімікати для чищення.

Для людей з чутливою шкірою або хронічними захворюваннями, такими як контактний дерматит або екзема, це може бути серйозною проблемою.

Копельман зазначає, якщо наступити на патогени, такі як грибки, то належна гігієна може допомогти зменшити всі ризики.

"Часто мийте ноги, ретельно витирайте їх і зволожуйте", - додала вона.

Інші хворобливі ризики, пов’язані з ходінням босоніж, включають можливість послизнутися на слизьких мокрих поверхнях або наступити на щось тверде та гостре, що може спричинити травму. Будь-хто, хто коли-небудь вдарявся пальцем на нозі об кут або випадково наступав на деталь Lego, може підтвердити, що це дуже боляче.

Люди з діабетом або поганим кровообігом більш уразливі до важких наслідків, оскільки навіть незначна травма стопи може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

Хоча ходьба босоніж може допомогти зміцнити м’язи, але з часом відсутність амортизації може призвести до навантаження на суглоби, особливо у тих, у кого вже є проблеми зі стопами.

Коли варто одягати шкарпетки

Шкарпетки можуть запропонувати мінімальний захист від алергенів, водночас дозволяючи ногам почуватися відносно вільно. Під час носіння шкарпеток також мінімізується прямий контакт із поверхнями, на яких можуть міститися бактерії чи подразники.