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Нашли подделки: в Украине запретили популярный препарат

STYLERЖизнь    30.12.2019 - 22:38
Нашли подделки: в Украине запретили популярный препарат
В Украине запретили популярный препарат (Коллаж РБК-Украина)

Компания-производитель сообщила о множестве подделок

В Украине запретили популярный антисептический препарат. Об этом говорится на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Как отмечается в сообщении, под запрет попали антисептики "Фармасептил" и "Спирт этиловый" производства ООО "Медлев". В список запрещенных препаратов попал "Спирт этиловый" 96% по 100 мл в стеклянных флаконах серий: 01102019, 01112019, 02072019, 02102019, 02112019, 03072019, 03102019, 04102019, 06102019, 07102019, 08102019, 09092019, 10102019, 11092019, 12102019, 14102019, 15102019. Также "Спирт этиловый" 96% раствор 96% по 10 л в канистрах полимерных серии 02092019.

Нашли подделки: в Украине запретили популярный препарат

Спирт этиловый (Фото: apteka911.com.ua)

Кроме того, запрещен к реализации препарат "Фармасептил", раствор 96% по 100 мл в стеклянных флаконах таких серий: 01102019, 01112019, 02102019, 03052019, 03102019, 04102019

Как отмечается в сообщении Гослекслужбы, 19 декабря к ним обратилась компания-производитель и сообщила, что данные серии препаратов не выпускались. После проверки выяснилось, что эти лекарства – подделка. Все точки реализации обязаны изъять из продажи данный препарат и отправить его на утилизацию.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине запретили сразу три медицинских препарата, так как было обнаружено много подделок и плохое качество лекарственного средства.

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