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Знайшли підробки: в Україні заборонили популярний препарат

STYLERЖиття    30.12.2019 - 22:38
Знайшли підробки: в Україні заборонили популярний препарат
В Україні заборонили популярний препарат (Колаж РБК-Україна)

Компанія-виробник повідомила про безліч підробок

В Україні заборонили популярний антисептичний препарат. Про це йдеться на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Як наголошується в повідомленні, під заборону потрапили антисептики "Фармасептил" та "Спирт етиловий" виробництва ТОВ "Медлев". У список заборонених препаратів потрапив "Спирт етиловий" 96% по 100 мл у скляних флаконах серій: 01102019, 01112019, 02072019, 02102019, 02112019, 03072019, 03102019, 04102019, 06102019, 07102019, 08102019, 09092019, 10102019, 11092019, 12102019, 14102019, 15102019. Також "Спирт етиловий" 96% розчин 96% по 10 л у каністрах полімерних серії 02092019.

Знайшли підробки: в Україні заборонили популярний препарат

Спирт етиловий (Фото: apteka911.com.ua)

Крім того, заборонено до реалізації препарат "Фармасептил", розчин 96% по 100 мл у скляних флаконах таких серій: 01102019, 01112019, 02102019, 03052019, 03102019, 04102019

Як наголошується в повідомленні Держлікслужби, 19 грудня до них звернулася компанія-виробник і повідомила, що дані серії препаратів не випускалися. Після перевірки з'ясувалося, що ці ліки – підробка. Всі точки реалізації зобов'язані вилучити з продажу даний препарат і відправити його на утилізацію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні заборонили одразу три медичних препарати, так як було виявлено багато підробок і погана якість лікарського засобу.

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