В Украине запретили популярный препарат от ожогов и травм

В Украине запретили препарат крови (коллаж: РБК-Украина)

Под запрет в Украине попал препарат для постоперационного восстановления

В Украине запретили популярный препарат, который назначают для повышения альбумина в крови. Под запрет Государственной лекарственной службы попало лекарство от производителя из Франции "Октафарма".

Стоит отметить, что распоряжение касается препарата "Альбунорм" 25% (250 мг/мл) (серия L827A668A), который распространяется по 50 мл во флаконах № 1 для инфузий.

Лекарство дорогостоящее - цена на один флакон составляет около 2800 грн.

Препарат запретили на основе письма от производителя, но причина изъятия его из аптек не называется.

"Альбунорм" изготавливают из донорской плазмы и плаценты. Применяют его при токсическом, а также операционном и травматическом шоке, сильных ожогах, после которых у пациентов происходит обезвоживание и сгущение крови.

Также его назначают при циррозе печени и различных поражениях ЖКТ - язве, опухоли, и многих других серьезных заболеваниях.