С нашим разгильдяйством - почти невозможно: врач резко высказалась о локдауне в Украине

Локдаун в Украине из медицинских соображений желательно ввести в ближайшее время и на более длительный срок, чем три недели. Однако для экономики и благосостояния граждан такие ограничительные меры станут "смертельным выстрелом".

Об этом заявила врач-инфекционист Евгения Менжулина в эфире канала "Украина 24".

"Это очень сложный вопрос. Посмотрим, будут ли вводить полумеры, которые приведут к полупоследствиям, либо будут более жесткие меры", - сказала медик.

По ее словам, ужесточение карантина в украинских реалиях станет на практике очень сложной организационной работой, особенно "в условиях нашего отношения - разгильдяйства и хаотичности".

"Это почти невозможно. И, к сожалению, так оно и будет. Особенно это касается частных перевозчиков, маршруток и так далее", - отметила Менжулина.

Инфекционист высказалась относительно инициативы не останавливать общественный транспорт во время локдауна и подчеркнула, что в первую очередь транспортом пользуются люди, которым необходимо добраться до работы. В том числе врачи, чрезвычайные службы, и те, кто не может работать дистанционно.

"Работодатели максимально должны переводить сотрудников на удаленный режим работы. Невозможно совсем запретить людям работать, ведь им нужны деньги - и не только потому, что впереди праздники. То же самое касается пожилых людей в общественном транспорте, нужно определять часы, когда им можно ехать", - сказала она.

Менжулина заявила, что праздничные ярмарки в новогодний период запрещать нет резона, но важно пускать туда посетителей дозировано и разграничивать потоки, "чтобы не было столпотворения у бочонка с глинтвейном и так далее".

Контролировать это должна полиция или муниципальная стража.

"Сейчас работают продуктовые ярмарки, и нельзя сказать, что источники инфекции. Посещаемость у них средняя, продавцы и покупатели пользуются защитой", - сказала она.

Ранее врач назвал альтернативу локдауну в Украине и отметил, что определенные ограничительные меры один год нужно перетерпеть.

Напомним также, что недавно украинский врач Евгений Дубровский раскритиковал карантин и удивил средством от эпидемии COVID-19.