Врач назвал альтернативу локдауну в Украине: один год следует перетерпеть

Карантин в Украине (коллаж РБК-Украина)

Избежать локдауна в Украине позволило бы сознательное соблюдение гражданами масочного режима и требования о социальном дистанцировании.

Об этом главный анестезиолог Минздрава Украины, профессор Сергей Дубров заявил в эфире ток-шоу "Право на власть".

Врач также поделился мнением, введение каких ограничительных мер вместо тотального карантина позволило бы снизить число новых случаев заражения COVID-19.

"Что должны запретить - массовые скопления людей. Запретить празднования массовые, к которым мы привыкли, но, думаю, один год следует перетерпеть и воздержаться от этого. Потому как не всегда человек больной знает, что он болен. Есть бессимптомное течение заболевания. И даже до начала клинических симптомов человек может быть опасно контагиозным, опасным для окружающих", - заявил Дубров.

Президент Ассоциации анестезиологов также обратил внимание на внушительные штрафы за нарушение эпидемических требований в развитых странах. В то же время в Украине нередко такие правила карантина игнорируются.

"Меня, честно говоря, очень раздражают те люди, которые категорически отказываются носить маску, категорически отказываются соблюдать элементарные меры", - признался медик.

Дубров отмечает, что объяснения в духе "в маске неудобно или трудно дышать" - банальные отговорки.

"В маске нетрудно дышать, если маску менять. Если маска не носится 2 месяца, те поры в ткани не забились ли. Совершенно спокойно можно ходить в маске ", - подчеркнул врач.

Ранее сообщалось, что украинский врач Евгений Дубровский раскритиковал карантин и удивил средством от эпидемии COVID-19.

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