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"Наші щирі співчуття". Андрій Данилко повідомив про трагедію

Четвер 09 листопада 2023 08:40
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"Наші щирі співчуття". Андрій Данилко повідомив про трагедію Фото: Андрій Данилко повідомив сумну новину (Facebook/Андрій Данилко)
Автор: Людмила Жукова

Український артист Андрій Данилко повідомив про трагедію у його колективі. На фронті загинув син одного із його колег.

Про трагічну новину повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram артиста.

Деталі трагедії у команді Данилка

У боях за нашу країну із російськими окупантами загинув син Артура Кульповича - Ерік. Андрій не уточнив, скільки років було захиснику і де саме він загинув.

"Наші щирі співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв'язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава герою! Світла пам'ять!" - написав Данилко у соцмережі.

&quot;Наші щирі співчуття&quot;. Андрій Данилко повідомив про трагедіюНа війні загинув син Артура Кульповича – Ерік (фото: instagram.com/v_serduchka)

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Андрій Данилко