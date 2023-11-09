ua en ru
Чт, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Наши искренние соболезнования". Андрей Данилко сообщил о трагедии

Четверг 09 ноября 2023 08:40
UA EN RU
"Наши искренние соболезнования". Андрей Данилко сообщил о трагедии Фото: Андрей Данилко сообщил печальную новость (Facebook/Андрей Данилко)
Автор: Людмила Жукова

Украинский артист Андрей Данилко сообщил о трагедии в его коллективе. На фронте погиб сын одного из его коллег.

О трагической новости сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Детали трагедии в команде Данилка

В боях за нашу страну с российскими оккупантами погиб сын Артура Кульповича - Эрик. Андрей не уточнил, сколько лет было защитнику, и где именно он погиб.

"Наши искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава герою! Светлая память!" - написал Данилко в соцсети.

&quot;Наши искренние соболезнования&quot;. Андрей Данилко сообщил о трагедииНа войне погиб сын Артура Кульповича - Эрик (фото: instagram.com/v_serduchka)

Для справки

Артур Кульпович – певец, музыкант, писатель, композитор, лауреат ряда музыкальных конкурсов.

На слова и музыку композитора (во многих случаях - написанных Артуром в соавторстве с Алексом Бездолей, Александром Бригинцем, Игорем Баланом и другими) созданы песни для таких звезд, как Анжелика Рудницкая (франкоязычный альбом "Anru/Анру", записанный в 2008 году) , Виктор Павлик (песня "Вега"), и другие. В 2001 году Кульпович презентовал новую дискотечную шоу-программу "Mon Ami Mon Amour".

Недавно мы рассказывали феномен популярности Верки Сердючки. Почему все в восторге от самой звездной проводницы.

Также напомним, в какие артист попал в неприятности в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Данилко