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Наші в Каннах: хто з українських зірок позував на червоній доріжці (фото)

Jerry Heil і Анна Неплях (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

На Лазурному березі Франції майже завершився 77-й Каннський фестиваль. За традицією на червоній доріжці збираються зарубіжні світові зірки: від акторів і режисерів до інфлюенсерів і моделей. Українські селебріті цього року теж сяяли в Каннах.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про вітчизняних селебріті, які з'явилися на червоній доріжці головного кінофестивалю 2024 року.

Jerry Heil

Українська представниця Євробачення 2024 Jerry Heil позувала в Каннах в елегантному чорному образі.

Виконавиця вбрала чорний боді з довгим рукавом та акцентними плечима. Родзинкою стала прозора сітчаста спідниця, усипана стразами. 

В якості аксесуарів артистка обрала масивний чокер з темних намистин, який доповнив кулон на тонкому ланцюжку, срібний клатч та нюдові туфлі на прозорих підборах. 

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Анна Неплях

Учасниця конкурсу Міс Всесвіт 2021 Анна Неплях продемонструвала сміливий і ефектний образ на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.

Вона обрала вбрання шоколадного кольору з вирізами від українського бренду. Це асиметрична сукня максі приталеного силуету з драпіруванням.

Образ Неплях доповнила зачіска з ефектом мокрого волосся.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Наталія Холоденко

Психолог і телеведуча Наталя Холоденко з'явилася на Каннському кінофестивалі в супроводі маркетолога і блогера Дмитра Шевчука. Для червоної доріжки Наталя обрала сукню з квітковим принтом і об'ємними плечима, доповнивши свій елегантний образ золотистою сумочкою і світлими туфлями.

Наталія Холоденко (фото: instagram.com/kholodenkon​​​​​​​)

Жан Гріцфельд

Дизайнер Жан Гріцфельдт відвідав прем'єру фільму "Чутки", де головні ролі виконали Кейт Бланшетт і Алісія Вікандер, у чорному костюмі власного дизайну. Вбрання було виконане на замовлення і вручну прикрашене кристалами Swarovski.

Жан Гріцфельд (фото: instagram.com/jeangritsfeldt)

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Jerry HeilЗірки шоу-бізнесу