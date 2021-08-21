Нашелся почти через сутки! Масштабные поиски под Сумами 6-летнего Богдана завершены

Под Сумами нашли пропавшего мальчика Богдана Хоменко , который вчера ушел с родителями в лес, но вдруг потерялся. Ребенка искали сотни людей: спасатели, полиция, волонтеры, местные жители - и к счастью, масштабные поисковые работы увенчались успехом.

Отмечается, что 6-летний мальчик в удовлетворительном состоянии.

Как рассказывали родители Богдана, они с сыном отправились в лес возле села Шкуратовка, ребенок занимался сбором бузины, но около семи вечера он пропал, когда взрослые отвлеклись.

Мэр Белополья Юрий Зарко (недалеко от этого города осуществлялись поисковые мероприятия) обращал внимание, что несмотря на возраст, мальчик не разговаривает, и с ним есть определенные трудности в общении. Так, Богдан может сидеть на одном месте и не реагировать на оклики, лишь на свое имя и слова "мультики" и "мороженое". Это в значительной степени усложняло поиски ребенка.

Впрочем, все закончилось благополучно, и в начале шести часов дня мальчик был найден.

Незадолго до счастливого финала поисковых работ, в ГСЧС рассказали, что малыша искали: 101 спасатель (в том числе кинологическая группа), 100 полицейских (тоже включая своих кинологов), 27 нацгвардейцев, 1 вертолет Н-125 от пограничников, 4 водолаза с одним плавсредством, а еще - волонтеры и местные жители.

Видео: под Сумами искали пропавшего в лесу 6-летнего мальчика