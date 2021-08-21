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Нашелся почти через сутки! Масштабные поиски под Сумами 6-летнего Богдана завершены

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Сумская область, Суббота 21 августа 2021 19:23
Нашелся почти через сутки! Масштабные поиски под Сумами 6-летнего Богдана завершены Фото: под Сумами нашли маленького мальчика, который день назад пропал в лесу (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Владимир Костырин

Под Сумами нашли пропавшего мальчика Богдана Хоменко, который вчера ушел с родителями в лес, но вдруг потерялся. Ребенка искали сотни людей: спасатели, полиция, волонтеры, местные жители - и к счастью, масштабные поисковые работы увенчались успехом.

Об этом 21 августа проинформировали в пресс-службе ГУ ГСЧС.

Отмечается, что 6-летний мальчик в удовлетворительном состоянии.

Как рассказывали родители Богдана, они с сыном отправились в лес возле села Шкуратовка, ребенок занимался сбором бузины, но около семи вечера он пропал, когда взрослые отвлеклись.

Мэр Белополья Юрий Зарко (недалеко от этого города осуществлялись поисковые мероприятия) обращал внимание, что несмотря на возраст, мальчик не разговаривает, и с ним есть определенные трудности в общении. Так, Богдан может сидеть на одном месте и не реагировать на оклики, лишь на свое имя и слова "мультики" и "мороженое". Это в значительной степени усложняло поиски ребенка.

Впрочем, все закончилось благополучно, и в начале шести часов дня мальчик был найден.

Незадолго до счастливого финала поисковых работ, в ГСЧС рассказали, что малыша искали: 101 спасатель (в том числе кинологическая группа), 100 полицейских (тоже включая своих кинологов), 27 нацгвардейцев, 1 вертолет Н-125 от пограничников, 4 водолаза с одним плавсредством, а еще - волонтеры и местные жители.

Видео: под Сумами искали пропавшего в лесу 6-летнего мальчика

Напомним, несколько дней назад туристы из Киева с младенцем на руках отправились в поход в Карпаты и заблудились - им пришлось ночевать под открытым небом, после чего их нашли спасатели.

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Сумская область ГСЧС
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