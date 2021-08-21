Знайшовся майже через добу! Масштабні пошуки під Сумами 6-річного Богдана завершені

Під Сумами знайшли зниклого хлопчика Богдана Хоменка , який вчора пішов з батьками в ліс, але раптом загубився. Дитину шукали сотні людей: рятувальники, поліція, волонтери, місцеві жителі - і на щастя, масштабні пошукові роботи увінчалися успіхом.

Зазначається, що 6-річний хлопчик у задовільному стані.

Як розповідали батьки Богдана, вони з сином вирушили в ліс біля села Шкуратівка, дитина займалася збором бузини, але близько сьомої вечора зникла, коли дорослі відволіклися.

Мер Білопілля Юрій Зарко (недалеко від цього міста здійснювалися пошукові заходи) звертав увагу, що незважаючи на вік, хлопчик не розмовляє, і з ним є певні труднощі в спілкуванні. Так, Богдан може сидіти на одному місці й не реагувати на оклики, лише на своє ім'я і слова "мультики" та "морозиво". Це значною мірою ускладнювало пошуки дитини.

Втім, все закінчилося благополучно, і на початку шостої години дня хлопчик був знайдений.

Незадовго до щасливого фіналу пошукових робіт, в ДСНС розповіли, що малечу шукали: 101 рятувальник (у тому числі кінологічна група), 100 поліцейських (теж включаючи своїх кінологів), 27 нацгвардійців, 1 вертоліт Н-125 від прикордонників, 4 водолази з одним плавзасобом, а ще - волонтери та місцеві жителі.

Відео: під Сумами шукали зниклого в лісі 6-річного хлопчика