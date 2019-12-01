Наше будущее: поздравительный пост Зеленского вызвал горячие споры в сети

Владимир Зеленский поздравил с годовщиной Всеукраинского референдума о поддержке Акта провозглашения независимости
Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной всеукраинского референдума о подтверждении акта провозглашения независимости государства и призвал к единству. Президент опубликовал обращение на своей странице в Facebook 1 декабря.
Он отметил, что 28 лет назад 90% украинев в каждом уголке страны выступили за независимость государства.
"И это действительно праздник! Потому что в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране", - заявил Зеленский.
Владимир Зеленский обратился к украинцам (Фото: РБК-Украина)
Президент подчеркнул, что за это время появилось новое поколение украинцев, у которых родились дети в независимом государстве.
"И это - наше будущее. Ради которого мы должны и в дальнейшем быть едиными!" - призвал Зеленский.
Владимир Зеленский поздравил с годовщиной Всеукраинского референдума о поддержке Акта провозглашения независимости (Фото: facebook.com/zelenskiy95)
Поздравления президента по поводу праздника вызвали в сети неоднозначную реакцию. В комментариях начались горячие споры относительно экономической и социальной ситуациях в стране, военной агрессии РФ против Украины и других вызовов, с которыми столкнулась страна и ее жители.
Юзеры делятся своими мнениями исходя из политических взглядов: находятся оптимисты, скептики и даже ностальгирующие по СССР.
Скрин комментариев: facebook.com/zelenskiy95