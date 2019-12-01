Наше будущее: поздравительный пост Зеленского вызвал горячие споры в сети

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский поздравил с годовщиной Всеукраинского референдума о поддержке Акта провозглашения независимости

Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной всеукраинского референдума о подтверждении акта провозглашения независимости государства и призвал к единству. Президент опубликовал обращение на своей странице в Facebook 1 декабря.

Он отметил, что 28 лет назад 90% украинев в каждом уголке страны выступили за независимость государства.

"И это действительно праздник! Потому что в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский обратился к украинцам (Фото: РБК-Украина)

Президент подчеркнул, что за это время появилось новое поколение украинцев, у которых родились дети в независимом государстве.

"И это - наше будущее. Ради которого мы должны и в дальнейшем быть едиными!" - призвал Зеленский.

Владимир Зеленский поздравил с годовщиной Всеукраинского референдума о поддержке Акта провозглашения независимости (Фото: facebook.com/zelenskiy95)

Поздравления президента по поводу праздника вызвали в сети неоднозначную реакцию. В комментариях начались горячие споры относительно экономической и социальной ситуациях в стране, военной агрессии РФ против Украины и других вызовов, с которыми столкнулась страна и ее жители.

Юзеры делятся своими мнениями исходя из политических взглядов: находятся оптимисты, скептики и даже ностальгирующие по СССР.

Ура! Поздравляю. Это тот день, когда мы прос**ли свою родину.

Свали и продли себе праздник!

Очень хочется, чтобы Украина таки стала независимой от мародеров, которые ее грабили эти 28 лет.

Люди голосовали за независимости, украинцы и подумать не могли, что своя власть так будет пренебрежительно относиться к своему народу и к страны, в которой проживают.

Горжусь правильным выбором моего поколения. Мы сказали: "Да!" нашему государству Украине!

Не потерять бы ее. Слова ваши, господин президент, правильны и понятны. А вот действия..., нужно срочно менять окружение, иначе они вас съедят, ибо их стая, а вы один.

А сегодня вы пытайтесь сделать нас зависимыми от России опять! Ни одна страна, зависимая от России, не стала жить лучше!

А 9 декабря вы ситуацию, конечно, исправите.

Чем далее, тем больше и печальнее понимать, что никакой независимости нет. Напротив, Украиной правит олигархат, свой и иностранный, делят ее последний ресурс, а народ незалежний, в смысле что от него ничего незалежить, не смотря на смену власти..

Помните об этом, когда будете вести переговоры с агрессором Путиным 9 декабря! Путин нам не друг и не партнер. Он агрессор, руководитель страны оккупировала нашу.

Хорошо что пост запостил не в 23.55. Меняетесь так. Лентяи. Утром такие вещи должны быть от официального лица государства. Стыдно.

Так же должен состояться референдум по продаже сельскохозяйственной украинской земли.

Скрин комментариев: facebook.com/zelenskiy95