Зеленский встретится со студентами, пострадавшими от "Беркута" в 2013 году

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский на следующей неделе намерен встретиться с активистами, которых в ночь с 29 на 30 ноября на Майдане избили бойцы "Беркута"

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе намерен встретиться с участниками акции, которых в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве избили бойцы "Беркута". Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

Он напомнил, что шесть лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество.

"Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны", - отметил Зеленский, добавив, что те студенты "были теми самыми романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи".

Зеленский написал: "Сегодня мы почти не вспоминаем имена непосредственных участников тех событий, которые фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований. Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения?".

В связи с этим глава государства заявил, что на следующей неделе "очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года".

Напомним, ранее Мониторинговая миссия Организация Объединенных Наций по правам человека призвала Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований обеспечить непрерывность расследования дел Майдана.