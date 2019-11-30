ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский встретится со студентами, пострадавшими от "Беркута" в 2013 году

Новости » Политика     30.11.2019 - 17:33
Зеленский встретится со студентами, пострадавшими от "Беркута" в 2013 году
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский на следующей неделе намерен встретиться с активистами, которых в ночь с 29 на 30 ноября на Майдане избили бойцы "Беркута"

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе намерен встретиться с участниками акции, которых в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве избили бойцы "Беркута". Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

Он напомнил, что шесть лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество.

"Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны", - отметил Зеленский, добавив, что те студенты "были теми самыми романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи".

Зеленский написал: "Сегодня мы почти не вспоминаем имена непосредственных участников тех событий, которые фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований. Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения?".

В связи с этим глава государства заявил, что на следующей неделе "очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года".

Напомним, ранее Мониторинговая миссия Организация Объединенных Наций по правам человека призвала Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований обеспечить непрерывность расследования дел Майдана.

Гончарук предложил меры для снижения тарифов на ЖКХ Украина может начать выгодные Трампу расследования, - CNN
Новости Украины Владимир Зеленский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь