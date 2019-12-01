Наше майбутнє: вітальний пост Зеленського викликав гарячі суперечки в мережі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський привітав з річницею Всеукраїнського референдуму про підтримку Акту проголошення незалежності

Володимир Зеленський привітав українців із 28-ю річницею сеукраїнського референдуму про підтвердження акту проголошення незалежності держави і закликав до єдності. Президент опублікував звернення на своїй сторінці в Facebook 1 грудня.

Він зазначив, що 28 років тому 90% українців в кожному куточку країни виступили за незалежність держави.

"І це дійсно свято! Тому що того дня ми всі, незалежно від мови, статі та віросповідання, об'єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський звернувся до українців (Фото: РБК-Україна)

Президент наголосив, що за цей час з'явилося нове покоління українців, у яких народилися діти в незалежній державі.

"І це - наше майбутнє. Заради якого ми повинні і надалі бути єдиними!" - закликав Зеленський.

Володимир Зеленський привітав із річницею Всеукраїнського референдуму про підтримку Акту проголошення незалежності (Фото: facebook.com/zelenskiy95)

Привітання президента з приводу свята викликали неоднозначну реакцію в мережі. В коментарях почалися палкі суперечки щодо економічної та соціальної ситуації в країні, військової агресії РФ проти України та інших викликів, з якими зіткнулася країна та її жителі.

Юзери діляться своїми думками виходячи з політичних поглядів: знаходяться оптимісти, скептики і навіть такі, що ностальгують за СРСР.

Ура! Вітаю. Це той день, коли ми прос**ли свою батьківщину.

Звали і продовж собі свято!

Дуже хочеться, щоб Україна таки стала незалежною від мародерів, які грабували ці 28 років.

Люди голосували за незалежність, українці і подумати не могли, що своя влада так буде зневажливо ставитися до свого народу і до країни, в якій проживає.

Пишаюся правильним вибором мого покоління. Ми сказали: "Так!" нашій державі Україні!

Не втратити б її. Слова ваші, пане президенте, правильні і зрозумілі. А ось дії..., потрібно терміново міняти оточення, інакше вони вас з'їдять, бо їх зграя, а ви один.

А сьогодні ви намагайтеся зробити нас залежними від Росії знову! Жодна країна, залежна від Росії, не стала жити краще!

А 9 грудня ви ситуацію, звичайно, виправите.

Чим далі, тим більше і сумніше розуміти, що ніякої незалежності немає. Навпаки, Україною править олігархат, та іноземний, ділять її останній ресурс, а народ незалежний, в сенсі що від нього нічого незалежить, не дивлячись на зміну влади.

Пам'ятайте про це, коли будете вести переговори з агресором Путіним 9 грудня! Путін нам не друг і не партнер. Він агресор, керівник країни, що окупувала нашу.

Добре що пост запостив не о 23.55. Змінюєтеся так. Ледащі. Вранці такі речі повинні бути від офіційної особи держави. Сором.

Так само має відбутися референдум з продажу сільськогосподарської української землі.